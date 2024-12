Rakúska firma OMV zrušila zmluvu o nákupoch ruského plynu

Rakúska energetická spoločnosť OMV s okamžitou platnosťou ruší zmluvu s ruskou spoločnosťou Gazprom o dodávkach plynu. Zmluva mala platiť do roku 2040. Za dôvod jej zrušenia OMV označila „niekoľko zásadných porušení kontraktu“. Informuje o tom web tagesschau.de.

Gazprom zastavil dodávky plynu spoločnosti OMV v polovici novembra. Urobil to po oznámení OMV, že prestane platiť za plyn rakúskej pobočke Gazpromu, aby tak kompenzovala pohľadávku 230 miliónov eur, ktoré jej prisúdili v arbitráži pre zastavenie dodávok plynu jej nemeckej dcérskej spoločnosti. Rakúsky kancelár Karl Nehammer po zastavení ruských dodávok podľa agentúry The Associated Press povedal, že podzemné zásobníky plynu v jeho krajine sú plné a krajina má alternatívnych dodávateľov. „Nie je možné nás vydierať,“ dodal.

Podľa šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej krok Gazpromu ukázal, že ruský vodca Vladimir Putin opäť používa energiu ako zbraň. „Pokúša sa vydierať Rakúsko a Európu prerušením dodávok plynu,“ napísala Von der Leyenová na mikroblogovacej sieti X. „Sme na to pripravení a prichystaní na zimu,“ dodala.