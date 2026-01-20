Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová ponúkla v utorok Spojeným štátom spoluprácu v oblasti bezpečnosti v Arktíde a prisľúbila „masívnu“ vlnu európskych investícií do Grónska. Zároveň však Washington varovala, že zavedenie represívnych ciel voči európskym spojencom pre spor o autonómne územie Dánska by bolo „chybou“.
„Pracujeme na masívnej vlne európskych investícií do Grónska,“ povedala von der Leyenová na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose. „Budeme spolupracovať so Spojenými štátmi a so všetkými partnermi na širšej bezpečnosti v Arktíde. Je to jednoznačne v našom spoločnom záujme,“ dodala.
Reakcia na hrozby
Šéfka Európskej komisie zároveň reagovala na opakované hrozby amerického prezidentaDonalda Trumpa zavedením ciel voči európskym krajinám, ktoré odmietajú podporiť jeho plán na prevzatie Grónska. „Navrhované dodatočné clá sú chybou, najmä medzi dlhoročnými spojencami,“ vyhlásila.
Ak Trump uvalí ďalšie clá na krajiny EÚ, pre nemeckú ekonomiku by to bola tvrdá rana
Von der Leyenová pripomenula, že Európska únia a Spojené štáty uzavreli v júli minulého roka obchodnú dohodu. „V politike, rovnako ako v podnikaní, platí, že dohoda je dohoda. A keď si priatelia podajú ruky, musí to niečo znamenať,“ zdôraznila.
Špirála eskalácie
Predsedníčka EK zároveň varovala pred eskaláciou transatlantického napätia a zdôraznila, že reakcia EÚ bude rozhodná. „Uvrhnúť nás do špirály eskalácie by pomohlo len tým protivníkom, ktorým sa obaja snažíme zabrániť vo vstupe do strategického priestoru,“ povedala. „Naša reakcia bude rozhodná, jednotná a primeraná.“
Šéfka EK ponúkla USA spoluprácu v Arktíde, varuje pred clami za Grónsko
Vyjadrenia von der Leyenovej prichádzajú v čase rastúceho napätia medzi Spojenými štátmi a Európou po tom, ako Trump opakovane označil Grónsko za kľúčové z hľadiska národnej bezpečnosti USA a pohrozil clami voči krajinám, ktoré jeho plán nepodporia. Európski lídri zdôrazňujú, že o budúcnosti Grónska môžu rozhodovať výlučne jeho obyvatelia a že bezpečnosť v Arktíde si vyžaduje koordinovaný, multilaterálny prístup.