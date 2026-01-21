Ministerstvo hospodárstva reaguje na kritiku fungovania energopomoci, odmieta tvrdenia o zlyhaní systému

Ministerstvo hospodárstva SR reaguje na kritiku okolo doručovania energopoukážok a fungovania adresnej energopomoci s cieľom upokojiť verejnosť aj vysvetliť technické pozadie systému. Rezort zdôrazňuje, že postupuje v súlade s platnou legislatívou a jeho cieľom je chrániť domácnosti pred stratou nároku na pomoc, nie ju obmedzovať. Ako uvádza, celý mechanizmus sa riadi nariadením vlády, ktoré presne definuje spôsoby doručovania energopoukážok a zároveň ukladá povinnosť postupovať v pochybnostiach v prospech poskytnutia pomoci.
Práve tento princíp sa podľa ministerstva uplatnil v prípadoch, keď štátne registre neumožňovali jednoznačne priradiť konkrétnych obyvateľov k bytom. Ide najmä o situácie, keď má viacero osôb evidovaný trvalý pobyt na rovnakej adrese, no v registri chýba číslo bytu. V takýchto prípadoch systém nedokáže so stopercentnou istotou určiť, kto daný byt užíva. Rezort preto odmieta tvrdenia o zlyhaní systému a poukazuje na to, že ide o dôsledok dlhodobo neúplných údajov v evidenciách, ktoré sa podľa neho neriešili v minulosti.
Jedným z náhradných riešení je doručovanie energopoukážok prostredníctvom vlastníkov nehnuteľností. Ministerstvo hospodárstva vysvetľuje, že ide o preventívny krok, aby domácnosti o pomoc neprišli len pre technické nejasnosti v databázach. Súčasťou každého takéhoto doručenia je aj výzva na doplnenie a spresnenie údajov, aby bolo možné v budúcnosti jednoznačne priradiť domácnosti ku konkrétnym bytom. Rezort zároveň uvádza, že v spolupráci s ohlasovňami pobytu systematicky čistí dáta a každý mesiac dopĺňa chýbajúce čísla bytov. Po ukončení tohto procesu by podľa ministerstva už nemalo byť možné doručovať energopoukážky na prázdne byty bez oprávneného nároku.
Ministerstvo sa ostro vyhradzuje voči kritike opozičnej strany SaS, ktorá hovorí o chaose v adresnej energopomoci. Podľa rezortu ide o účelové a zavádzajúce tvrdenia, ktoré vyvolávajú zbytočný nepokoj medzi občanmi. Zároveň pripomína, že práve počas pôsobenia SaS na ministerstve hospodárstva nevznikol funkčný systém adresnej pomoci ani iná dlhodobo udržateľná forma energetických dotácií. Následkom tejto nečinnosti podľa ministerstva zostal energetický trh s minimálnou aktívnou reguláciou, čo dodávateľom umožnilo účtovať maximálne možné ceny s vážnymi dopadmi na domácnosti aj podniky.
Súčasné vedenie rezortu tvrdí, že pripravilo nový legislatívny rámec, ktorý má do budúcnosti umožniť cielenejšiu a spravodlivejšiu pomoc domácnostiam a ktorý budú môcť využívať aj ďalšie štátne inštitúcie. Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s Ministerstvom financií SR sa zároveň snaží odstraňovať systémové problémy minulosti, vrátane neoprávneného prehlasovania odberných miest. Výsledkom má byť technicky funkčný systém, ktorý dokáže identifikovať aj špecifické situácie, napríklad takzvané plynové púšte, a doručiť pomoc domácnostiam inou vhodnou formou, vrátane tých, ktoré kúria tuhým palivom.