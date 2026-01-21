Tri nemocnice budú môcť čerpať financie z Plánu obnovy a odolnosti, rozhodla vláda

Vláda Slovenskej republiky určila tri nemocnice ako prijímateľov v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Sú nimi Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB), Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice a Nemocnica Snina. Na základe schváleného Návrhu uznesenia vlády sú tak UNB a Nemocnica Snina prijímatelia prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR za účelom obstarania prístrojového vybavenia. Jednou z dvoch investícií do UNLP Košice je doplnenie siete psychiatrických stacionárov vybudovaním dvoch zariadení starostlivosti na denný pobyt pacientov. Ďalšou je vybudovanie jedného zo špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra.
V schválenom materiáli minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) vyčíslil, že predmetom projektu pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava je vybavenie spolu za takmer deväť a pol milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ide o laparoskopické zostavy, vybavenie neurochirurgickej operačnej sály, robotický chirurgický systém, ICG zobrazovací systém, hemodialyzačnú jednotku, elektrochirurgický generátor, rádiofrekvenčný generátor s chladiacou pumpou, hysteroskop, sklopnú stenu ERCP, zariadenie s laminárnym prúdením vzduchu, gama sondy, operačné lampy a digitálny RTG prístroj s vertigrafom. Termín ukončenia realizácie projektu je jún tohto roku.
Telemedicína a moderné technológie. V Prešove pribudnú tri nové ambulancie za 950-tisíc eur
Projekt pre univerzitnú nemocnicu v Košiciach rieši úpravu priestorov súčasných kožných ambulancií Polikliniky za viac ako 450-tisíc eur bez DPH a premenu budovy Inpaco za takmer 800-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty. Termín ukončenia realizácie oboch projektov je podľa schváleného uznesenia apríl tohto roka.
Pre nemocnicu v Snine projekt rieši obstaranie ultrasonografického prístroja s príslušenstvom a mobilného skiaskopického prístroja C – rameno spolu za takmer 280-tisíc eur bez DPH. Termín ukončenia realizácie projektu je jún tohto roku. „Nemocnica Snina predstavuje koncovú nemocnicu v priestore Schengenskej hranice. Súčasne poskytuje služby zdravotnej starostlivosti pre cudzincov a utečencov, čo je vzhľadom k momentálnej situácii na Ukrajine strategicky nevyhnutné,“ uvádza sa v predkladacej správe.
Schválené uznesenie nemá negatívny vplyv na štátny rozpočet. MZ v Doložke vybraných vplyvov doplnilo, že návrhy uvedených projektových zámerov pripravilo spolu s uvedenými nemocnicami.