Energopomoc na elektrinu a plyn domácnosti nedostanú formou energopoukážok. Ako bude poskytovaná?

Spoločnosti ZSE a VSE upozorňujú, že energopomoc na elektrinu a plyn nebude poskytovaná formou energopoukážok. Kompenzácie budú reflektované v aktualizácii zálohových platieb a následne vo vyúčtovacej faktúre. Zákazníkom preto neodporúčajú navštevovať zákaznícke centrá alebo kontaktovať linky ohľadom energopoukážok a súvisiacich otázok.
Energopomoc po novom dostanú aj doteraz vylúčené domácnosti, mení sa pre ne aj doručovanie energopoukážok
Pre lepšiu orientáciu pripravili obidve spoločnosti súbor často kladených otázok s odpoveďami, ktoré sú priebežne aktualizované a dostupné na webových stránkach www.zse.sk a www.vse.sk. Odporúčajú tiež registráciu zákazníkov na online účte ZSE alebo v Moje VSE, kde môžu získať okamžitý prístup k informáciám o platbách, faktúrach, spotrebe a energopomoci.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vytvorilo systém cieleného štátneho príspevku pre domácnosti, ktoré majú problémy zvládnuť rastúce náklady na energie. Adresná energopomoc je určená rodinám, ktoré pociťujú finančné ťažkosti pri platbách za elektrinu, zemný plyn a teplo dodávané prostredníctvom centrálneho zásobovania tepla.
Poskytnutie energopomoci sa pri elektrine a plyne uskutoční formou kompenzovanej ceny priamo na faktúre od dodávateľa. V prípade tepla bude energopomoc vyplácaná prostredníctvom energopoukážky.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o adresnej energopomoci vláda v schválila. 3. decembra minulého roku.