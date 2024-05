Parlament narýchlo zmenil energetické zákony, chce ochrániť aj Humenčanov

Parlament narýchlo zmenil energetické zákony. Zmenou energetických zákonov sa má podľa ministerstva hospodárstva zabezpečiť kontinuita prevádzky tepelných zariadení. Ich zmenou v skrátenom legislatívnom konaní si chce zabezpečiť právomoc vyhlásiť stav núdze v tepelnej energetike.

„Cieľom je, aby bolo možné v čase mimoriadnych okolností zabezpečiť na vymedzenom území núdzové prevádzkovanie zariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti, núdzové prevádzkovanie sústavy tepelných zaradení,“ zdôvodnilo ministerstvo hospodárstva.

Národná rada SR na návrh vlády tak okrem iného prijatím noviel energetických zákonov ochráni Humenčanov pred prerušením dodávok tepla a teplej vody.

Kontinuita prevádzky tepelných zariadení

Zmenou energetických zákonov sa má podľa ministerstva zabezpečiť kontinuita prevádzky tepelných zariadení, keďže v prípade ich odstavenia a dlhodobého prerušenia prevádzky by sa mohli poškodiť.

„Návrhom zákona o regulácii v sieťových odvetviach sa dopĺňajú kompetencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v oblasti vecnej regulácie, spresňujú sa prípady, kedy úrad vykonáva mimoriadnu reguláciu, dopĺňa sa dôvod na zmenu a zrušenie rozhodnutí úradu vydaných regulovanému subjektu, ktorému bolo zrušené povolenie na podnikanie v energetike,“ dodalo ministerstvo.

Zmeny šité horúcou ihlou

Poslanec Národnej rady SR za opozičné Progresívne Slovensko Ivan Štefunko označil zmeny v energetických zákonov šité horúcou ihlou pre jednu konkrétnu firmu. Nepozdávalo sa mu skrátené legislatívne konanie.

„Takýto zásadný zákon by sa nemal riešiť v skrátenom legislatívnom konaní, pretože zasahuje do hospodárskych vzťahov. To nie je spôsob, akým by sme mali zákony vytvárať,“ povedal počas rozpravy Štefunko.

Úprava zákonov kvôli ľuďom

S jeho tvrdeniami ministerka hospodárstva Denisa Saková nesúhlasila.

„Zákon nerobíme kvôli jednej firme, robíme ho kvôli ľuďom. Kvôli 20-tisíc Humenčanom, ktorí zostali skoro bez dodávok tepla. Je to celková úprava zákonov, pre ktorékoľvek mesto v budúcnosti, ak im bude krachovať dodávateľ tepla. Chceme, aby vláda vedela vyhlásiť na tomto území mimoriadnu situáciu, aby sme sa mohli dostať k tepelným zariadeniam firmy, ktorej bude odobratá licencia, aby sme ľuďom zabezpečili základné životné potreby,“ povedala v pléne Saková.

Návrh na konkurz

Ministerka v záverečnej reči povedala, že spoločnosť, ktorá dodáva teplo a teplú vodu v Humennom oznámila, že ide do konkurzu.

„Táto firma zásobuje elektrinou, teplom a teplou vodou ešte aj priemyselný park. V ňom je spoločnosť, ktorá prispieva k rozvoju mesta, zamestnáva vyše 100 pracovníkov. Aj preto túto situáciu to riešime teraz a rýchlo a v skrátenom legislatívnom konaní,“ konštatovala Saková.

Počas schvaľovania spomínaných noviel energetických zákonov spoločnosť Chemes skutočne podala návrh na konkurz. Dôvodom je výpadok tržieb. Ten mal spôsobiť stále prebiehajúci súdny spor so spoločnosťou Východoslovenská energetika (VSE).

Intenzívne snahy

Spoločnosť Chemes zdôraznila, že podanie návrhu na konkurz automaticky neznamená, že zo dňa na deň bude ukončená činnosť spoločnosti Chemes a prerušia sa tak dodávky tepla či energií v meste Humenné.

„Momentálne prebiehajú intenzívne snahy, aby nedošlo ku krízovému scenáru. Ani k ohrozeniu vyše 100 pracovných miest v spoločnosti Chemes a zhruba 1 500 pracovných miest vo firmách, ktoré pôsobia v Priemyselnom parku Chemes,“ informovala spoločnosť.