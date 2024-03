Humenčania neprídu o dodávky tepla, vláda schválila všeobecný hospodársky záujem

Obyvatelia Humenného neprídu o dodávky tepla. Prerušenie dodávok tepla hrozilo Humenčanom pre kauzu spoločnosti Chemes.

Vládny kabinet totiž na svojom stredajšom rokovaní schválil všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti a pravidelnosti dodávky elektrinu a plynu.

Vďaka schválenému všeobecnému hospodárskemu záujmu má Slovenský plynárenský priemysel (SPP) povinnosť naďalej dodávať a neprerušiť dodávky elektrinu a plyn pre spoločnosť Chemes.

Nezabezpečená alternatíva dodávok tepla

Spoločnosť Chemes je podľa Ministerstva hospodárstva SR, ktoré na vládu predložilo materiál o všeobecnom hospodárskom záujme, rozhodujúcim výrobcom tepla pre odberateľov tepla v meste Humenné.

„Mesto nemá pripravenú alternatívu zabezpečenie dodávok tepla, okrem tepla dodaného z Chemes. Prerušenie dodávok tepla by bolo obzvlášť nebezpečné v prebiehajúcej vykurovacej sezóne pre odberateľov v bytovom sektore,“ zdôvodnilo svoje kroky ministerstvo hospodárstva.

SPP eviduje výrazné finančné záväzky po lehote splatnosti voči spoločnosti Chemes, a.s. Humenné. Spoločnosť to uviedla v stanovisku pre agentúru SITA v súvislosti s informáciou o hrozbe prerušenia dodávok tepla humenským domácnostiam a energií pre firmy zamestnávajúce zhruba 1 500 ľudí v miestnom priemyselnom parku.

Viac ako dvojročný spor

Ku krízovej situácii sa schyľovalo v dôsledku viac ako dvojročného sporu medzi spoločnosťami Chemes, a.s. Humenné a Východoslovenskou energetikou Holding, a.s. Košice (VSE), o ktorom súdy stále nerozhodli.

SPP je dodávateľom energií pre spoločnosť Chemes od začiatku roka 2023. Humenská firma k novému dodávateľovi prešla po ukončení zmluvy s VSE, ktorej odmietla zaplatiť posledné štyri faktúry za elektrinu a plyn dodaný a spotrebovaný od septembra do decembra 2022.

Podľa Chemesu malo ísť o kompenzáciu za jednostranne navýšenú cenu plynu, čo VSE odmieta a tvrdí, že Chemes doplatil na špekulácie s poklesom ceny elektriny a zemného plynu. Pohľadávku vo výške 19 miliónov eur si VSE uplatňuje súdnou cestou.

Zrušené neodkladné opatrenie

Súdy o spore doteraz definitívne nerozhodli. Zrušili však neodkladné opatrenie, ktoré žiadal Chemes voči záložnému právu VSE. Podľa neho môže Východoslovenský holding inkasovať platby za teplo od Humenskej energetickej spoločnosti, s.r.o. (HES), ktorá zásobuje teplom obyvateľov Humenného.

Chemes v tejto súvislosti upozornil, že už niekoľko mesiacov nedostáva platby za vyrobené teplo a hrozí, že v krátkej dobe nebude mať z čoho platiť SPP za plyn. Dôsledkom by bolo prerušenie dodávok tepla a energií.

Ako v tejto súvislosti pre agentúru SITA uviedol riaditeľ odboru korporátnej komunikácie SPP Ondrej Šebesta, v prípade nedodržiavania podmienok zmluvy môže pohľadávka spoločnosti Chemes v dôsledku nízkych teplôt a vysokej spotreby plynu v chladných mesiacoch ďalej narastať a do konca vykurovacej sezóny sa môže ešte významne zvýšiť.

„Situáciu v súčasnosti riešime s našim akcionárom – Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR),“ uviedol pre SITA Šebesta.

Chemes vždy splatil svoje záväzky

Rezort hospodárstva pre agentúru SITA potvrdil, že situáciu s dodávkou tepla v meste Humenné priebežne sleduje už od decembra minulého roku. Oproti konštatovaniu SPP však ministerstvo uviedlo, že podľa jeho informácií, aj keď s oneskorením, v posledných mesiacoch spoločnosť Chemes vždy splatila svoje záväzky voči SPP.

„Situáciu samozrejme spoločne monitorujeme a v prípade potreby sme pripravení v zmysle zákonných možností implementovať riešenia pri zabezpečení tepla pre ľudí v Humennom. Vzhľadom na citlivú povahu rokovaní nemôže MH SR komentovať kroky, ktoré sú pripravené,“ uviedol Peter Podstupka z tlačového odboru rezortu hospodárstva.

Podľa ministerstva však ide v prvom rade o zodpovednosť mesta Humenné, ktoré s problémovým dodávateľom opakovane podpísalo zmluvu na dodávku tepla na ďalších 15 rokov.

„Na túto tému bolo na ministerstve hospodárstva od nástupu pani ministerky do funkcie viacero stretnutí na najvyššej úrovni, pričom rezort hospodárstva vyzval vedenie SPP, aby voči spoločnosti Chemes aj mestu Humenné podnikli všetky potrebné kroky na zabezpečenie svojich pohľadávok pri zachovaní dodávky tepla pre ľudí. SPP v tejto veci opakovane konalo a žiadalo zabezpečenie svojich pohľadávok od mesta Humenné, tak ako to bolo riešené aj v minulosti, pričom mesto na túto výzvu do dnešného dňa nereagovalo,“ uviedol Podstupka.

Efektívna právna možnosť neexistuje

Ako v reakcii vysvetlil Marián Škuba z tlačového referátu mesta Humenné, samospráve zo zákona vyplýva povinnosť odberu tepla len od Chemesu, ktorý je objektívne jediným centrálnym zdrojom tepla na území mesta.

„Spoločnosť Chemes, a.s. má jediná licenciu Úradu na reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na výrobu tepla. Takže argument, že vina padá na Humenskú energetickú spoločnosť, s.r.o (HES), že s takýmto subjektom opakovane uzatvorila zmluvu o dodávke tepla, je úplne scestný,“ konštatuje primátor mesta Humenné Miloš Meričko.

Záruky k SPP nevie podľa neho dať ani mesto ani HES, keďže neexistuje právna možnosť, ako si prípadný regresný nárok, ktorý im vznikne voči Chemesu, započítať s faktúrami Chemesu za dodávky tepla. „Záložné právo v prospech VSE takúto možnosť vylučuje,“ zdôraznil primátor.

HES teda podľa mesta nevie platiť Chemesu a mestská samospráva nevie nakúpiť plyn od SPP pre Chemes tak, aby to nezruinovalo jej rozpočet. Podľa primátora je potrebné chrániť nielen záujmy obyvateľov ohľadom dodávky tepla, ale aj fiškálne a ekonomické záujmy mesta, ktoré by takto zbankrotovalo.

„Nech nám Ministerstvo hospodárstva SR povie, aké kroky malo a má mesto podniknúť voči Chemes, a.s., aby sme ho donútili dodávať teplo, keď avizujú nedostatok financií, respektíve nechcú financovať nákup plynu z vlastného. Efektívna právna možnosť jednoducho neexistuje,“ konštatuje primátor mesta Humenné.