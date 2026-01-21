Stohlová vyvracia klamstvá ministra životného prostredia Tarabu o jadrovom odpade pri PVE Málinec - VIDEO

Toto konanie podľa Stohlovej predstavuje nezodpovedný prístup k veľkému projektovému zámeru a ohrozuje budúcnosť krajiny.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Tamara Stohlová
Poslankyňa parlamentu za Progresívne Slovensko Tamara Stohlová. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Slovensko Energetika všeobecne Ekonomika z lokality Slovensko

Podpredsedníčka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredieTamara Stohlová kritizovala ministra životného prostrediaTomáša Tarabu za šírenie nepravdivých informácií týkajúcich sa projektu prečerpávacej elektrárne (PVE) Málinec – Látky. Taraba v príspevku na facebooku tvrdil, že opozícia je proti výstavbe tejto elektrárne, pretože chce „natlačiť jadrový odpad“ do regiónu. Stohlová toto označila za klamstvo a manipuláciu.

Falošný príbeh

Podľa Stohlovej minister Taraba vychádzal z pripomienok Banskobystrickej župy, ktorá sa k zámeru vyhlásiť výstavbu PVE Málinec – Látky za významnú investíciu vyjadrila s upozornením na rozpor medzi projektom prečerpávačky a vládnym plánom úložiska jadrového odpadu v rovnakom území.

Taraba však podľa Stohlovej z toho vytvoril falošný príbeh, že opozícia chce jadrový odpad zatiaľ čo ide iba o upozornenie na zmätok vo vládnych zámeroch.

Jadrová elektráreň bez súťaže

Stohlová zdôraznila, že pokiaľ opozícia kritizovala spôsob výberu lokalít pre jadrové úložisko, štátny tajomník Tarabu, Filip Kuffa, ktorý sedel v dozornom orgáne zodpovednom za výber lokalít, mlčal a výber neriešil.

Tiež upozornila, že minister Taraba mlčal, keď strana Hlas zmenila zákon umožňujúci dovoz zahraničného rádioaktívneho odpadu na spaľovanie na Slovensku.

Podľa Stohlovej práve Taraba a Kuffa sú tí, ktorí skutočne tlačia na zavedenie jadrového odpadu do krajiny. Zároveň upozornila na pokrytectvo ministra, ktorý podľa nej straší verejnosť jadrovým odpadom, zatiaľ čo vláda plánuje bez verejnej diskusie investovať obrovskú sumu 15 miliárd eur do novej jadrovej elektrárne bez súťaže.

Toto konanie podľa Stohlovej predstavuje nezodpovedný prístup k veľkému projektovému zámeru a ohrozuje budúcnosť krajiny.

Výstavba PVE Málinec – Látky je momentálne predmetom diskusií medzi predstaviteľmi vlády a regionálnymi samosprávami, pričom ide o plánovanú prečerpávaciu vodnú elektráreň v regiónoch Banskobystrického kraja. Zdôrazňované nejasnosti a rozpory v plánoch podľa poslankyne ilustrujú potrebu transparentnej analýzy a jasnej vlády v otázkach environmentálnej politiky a energetickej bezpečnosti.

