Pri Spoločnom vyhlásení k umelej inteligencii a právam dieťaťa v Ženeve malo zastúpenie aj Slovensko

Slovenský zástupca sa zúčastnil podpisu Spoločného vyhlásenia k umelej inteligencii a právam dieťaťa (Joint Statement on AI and the Rights of the Child). Ako informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRR) SR, na slávnostnom podpise v Ženeve sa zúčastnil jeho tajomník a splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek. Slovensko tak podľa rezortu investícií potvrdzuje svoju ambíciu patriť medzi globálnych lídrov v oblasti digitálnej bezpečnosti najzraniteľnejších skupín, téma bezpečného internetu a ochrany detí je pre MIRRI SR dlhodobou prioritou.
Podujatie na vysokej úrovni organizovala Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU), zameriavalo sa na riziká a príležitosti, ktoré nové technológie prinášajú do života detí. „Naším cieľom nie je len o bezpečnosti rozprávať, ale vytvoriť pre ňu reálny legislatívny rámec. Práve teraz finalizujeme návrh nového zákona o ochrane detí v online priestore. Tento zákon prinesie jasné pravidlá a mechanizmy, ktoré ochránia naše deti pred nástrahami digitálneho sveta bez toho, aby sme brzdili technologický pokrok. Súčasne sme v pokročilom štádiu legislatívneho procesu s národným zákonom o umelej inteligencii a dátach, ktorý zabezpečí bezpečnú a etickú implementáciu AI na Slovensku,“ uviedol Štefánek.
MIRRI finalizuje návrh zákona na ochranu detí v online priestore, má obmedziť prístup na sociálne siete
Štátny tajomník sa tiež zúčastnil na rokovaní s riaditeľom Úradu pre rozvoj telekomunikácií (BDT) v rámci ITU, Dr. Cosmasom Luckysonom Zavazavom, ktorý ocenil aktivity Slovenska a vyzdvihol aj proaktívny prístup rezortu investícií. Počas diskusie tiež prejavil záujem o pripravovaný slovenský zákon o ochrane detí, vyjadril sa, že slovenská právna úprava by mohla poslúžiť ako vzorový príklad pre ostatné členské štáty OSN, ktoré hľadajú efektívne riešenia na ochranu detí v digitálnom priestore.
„Potvrdením rastúceho medzinárodného kreditu Slovenska v tejto oblasti je aj pozvanie štátneho tajomníka Štefáneka, zo strany Dr. Zavazava, na májové stretnutie globálnych regulátorov z členských štátov ITU. Podujatie v japonskom Tokiu bude priestorom na hlbšiu prezentáciu slovenských skúseností a detailov nového zákona,“ uzatvára MIRRI SR.