Lactalis v susednom Česku pre toxín sťahuje dojčenské mlieko Picot. Slovenska by sa to týkať nemalo

Francúzska spoločnosť Lactalis v stredu oznámila, že pristúpila k dobrovoľnému stiahnutiu viacerých šarží dojčenskej výživy z trhu vo Francúzsku aj v ďalších krajinách vrátane Číny, Austrálie a Mexika pre obavy z prítomnosti toxínu cereulid.
Podľa vyhlásenia firma sťahuje šesť šarží dojčenského mlieka Picot, ktoré sa predáva v lekárňach aj maloobchodných predajniach, po tom, čo sa toxín objavil v jednej zo surovín od externého dodávateľa, ktorého meno neuviedla. Zároveň zverejnila zoznam dotknutých šarží a zdôraznila, že ostatné výrobky sú bezpečné.
„Uvedomujeme si, že táto informácia môže vyvolať obavy rodičov malých detí,“ uviedla spoločnosť. Dodala však, že francúzske úrady zatiaľ neevidujú žiadne hlásenia či sťažnosti súvisiace s konzumáciou týchto produktov.
Podľa hovorkyne firmy sa stiahnutie týka aj ďalších krajín vrátane Austrálie, Čile, Číny, Kolumbie, Konžskej republiky, Ekvádoru, Španielska, Madagaskaru, Mexika, Uzbekistanu, Peru, Gruzínska, Grécka, Kuvajtu, Českej republiky a Taiwanu. Slovensko sa medzi dotknutými krajinami nenachádza.