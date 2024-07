Elektrina v Nemecku zažila aj nárast cien o 3 000 percent. Analytik priblížil ďalší vývoj

Trhové ceny elektriny vzrástli. Dostali sa na magickú 100-eurovú hranicu. Ceny plynu na trhoch stále oscilujú pod úrovňou 34 eur za megawatthodinu.

Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa v piatok predávala za vyše 100 eur za megawatthodinu.

Začiatkom uplynulého týždňa bola cena na úrovni 97 eur za megawatthodinu. Pred vyše troma mesiacmi si ju mohli obchodníci kúpiť ešte za 70 eur za megawatthodinu. Začiatkom tohto roka boli trhové ceny elektriny na podobnej úrovni 100 eur za megawatthodinu.

Zvýšený dopyt po chladení

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, hlavné európske spotové ceny elektriny na veľkoobchodnom trhu by v najbližšom týždni mali pokračovať v raste vplyvom zvýšeného dopytu po chladení.

„Produkcia síce rastie, najmä z veternej energie, avšak nepostačuje to na aktuálny sieťový odber. Situácia by mala pokračovať aj v najbližšom týždni, aj keď sa zároveň očakáva vyššia produkcia solárnej energie, čo by rast cien mohlo obmedzovať,“ dodal Boháček.

Zaujímavosťou cenového vývoja v predchádzajúcom týždni bolo skokové navýšenie cien v Nemecku, ktoré systémovou chybou vykázali prudký 3000-percentný rast cien po otvorení. „Opäť to odhalilo regulatórne medzery na európskych energetických trhoch, ktoré dlhodobo sužuje napríklad opačný extrém záporných cien,“ podotkol Boháček.

Ceny plynu sa výrazne nemenili

Trhové ceny zemného plynu sa počas minulého týždňa výrazne nemenili. Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) stál koncom týždňa plyn s dodávkou na budúci rok zhruba 33 eur za megawatthodinu.

Začiatkom minulého týždňa bola cena taktiež na úrovni 33 eur za megawatthodinu. Pred vyše tromi mesiacmi si mohli obchodníci plyn nakúpiť ešte za 23 eur za megawatthodinu. Začiatkom tohto roka si obchodníci vedeli na trhu kúpiť plyn aj za 35 eur za megawatthodinu.

Na konci augusta roka 2022 hodnota plynu na trhu TTF dosahovala rekordné úrovne zhruba 313 eur za megawatthodinu. Elektrina dosiahla rekord na pražskej burze 26. augusta 2022, keď sa jej cena vyšplhala na 1 001 eur za megawatthodinu.