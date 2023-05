ŠPECIÁL: Ušetriť na energiách sa dá aj počas leta. Ako na to?

Vykurovaciu sezónu počas energetickej krízy máme za sebou. Vďaka teplej zime a regulačným zásahom ju zdarne prežili tak domácnosti ako aj firmy.

Nemalou mierou sa pod bezproblémový priebeh zimnej vykurovacej sezóny podieľali aj samotní odberatelia. Tí znížili spotrebu energií. Napríklad plynu sme počas uplynulej vykurovacej sezóny spotrebovali o 20 percent menej. A nie je za tým len teplejšia zima, ale aj úsporné opatrenia zo strany odberateľov.

Ušetriť spotrebu energií sa dá nielen cez zimu, ale aj počas letných dní. Spýtali sme sa najväčších energetických spoločností, načo by si mali domácnosti dávať pozor, aby aj počas letných dní na energiách ušetrili.

Západoslovenská energetika (ZSE) odporúča domácnostiam, aby si počas letnej sezóny preverili správnu sadzbu pre typ odberu elektriny. Energetici napríklad ponúkajú sadzbu pre aktívne využívanie nočného prídu či pre elektrické vykurovanie.

Letné dni dávajú domácnostiam priestor na zateplenie či vyregulovanie sústavy vykurovania. „V bytovom dome je to úloha správcu po dohode s vlastníkmi. V rodinnom dome o zateplení a spôsobe riadenia vykurovania rozhoduje každý sám. Je dobre myslieť na to, že nestačí mať len zateplené steny, ale je potrebné zatepliť aj strechu, kadiaľ unika najviac tepla,“ uviedla pre portál SITA Energetika hovorkyňa ZSE Michaela Dobošová.

Domácnosti by mali podľa západoslovenských energetikov uvažovať aj nad inteligentným riadením vykurovania. To dokáže popri zateplení zabezpečiť ďalšiu úsporu, nakoľko môže domácnosť efektívne nastavovať teplotu v priestore a v čase.

„Takéto zariadenia umožňujú nastaviť časy, kedy má vykurovanie automaticky znížiť alebo zvýšiť svoj výkon podľa potrieb každej domácnosti a zbytočne neprekurovať prázdne priestory,“ dodala Dobošová s tým, že každé zníženie teploty vykurovania o 1 stupeň Celzia ušetrí zhruba šesť percent energie na vykurovanie, preto je dôležité miestnosti zbytočne neprekurovať.

Príklad: Jedna bazénová filtrácia počas 150 dní v sezóne a dobe filtrácie osem hodín denne spotrebuje 1200kWh elektriny, čo je pri sadzbe D3 163 eur vo vysokej tarife a 130 eur v nízkej tarife – len správnym časovaním filtrácie je možné usporiť 33€.

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) upozorňuje, že koniec vykurovacej sezóny je najlepším obdobím na preventívnu prehliadku zdroja, ktorý nám vyrába teplo na vykurovanie.

„Hovoríme najmä o plynových spotrebičoch, ktoré v domácnosti využívame či už na vykurovanie, ohrev vody alebo varenie. Revízia plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou – revíznym technikom slúži ako prevencia na bezporuchovú prevádzku týchto zariadení. Napriek tomu, že pre domácnosti nie je povinná, odporúča sa zrealizovať raz ročne,“ povedal pre portál SITA Energetika hovorca SPP Ondrej Šebesta.

Všetkým spotrebiteľom plynári odporúčajú, aj keď to nesúvisí s koncom vykurovacej sezóny, aby si začali zaznamenávať spotrebu energie v domácnosti – plynu, elektriny a vody, na pravidelnej mesačnej báze. Na tento účel existuje už aj množstvo rôznych aplikácií.

„Následne je možné si spotrebu energií porovnávať medziročne alebo so susedom či známym, ktorý má podobný dom či byt. Už len porovnávanie spotreby nás prirodzene motivuje k šetrnejšiemu využívaniu energií a je dokázané, že sledovaním spotreby spotrebiteľ prirodzene ušetrí niekoľko percent,“ podotkol Šebesta.

Koniec vykurovacej sezóny a príchod teplejších dní je podľa SPP zároveň aj najvhodnejším obdobím na začiatok realizácie menších stavebných úprav, ktoré môžu výrazným spôsobom znížiť spotrebu energií na vykurovanie.

Môže to byť kontrola tesnení okolo okien a vstupných dverí – potenciál úspory 10 až 15 percent, zlepšenie regulácie vykurovania (izbové termostaty, alebo termoregulačné hlavice na radiátoroch – 10 až 15 percent, výmena vykurovacieho zariadenia domácnosti – úspora aj 20 percent.

V lete nepotrebujeme energiu na vykurovanie a v domácnostiach kde nie je inštalovaná klimatizácia vieme, že spotrebovaná energia je viac menej len na ohrev vody. Pri sledovaní spotreby v lete častokrát zistíme, že na ohrev vody spotrebujeme viac energie ako na vykurovanie, preto má zmysel venovať sa aj tejto oblasti a uprednostňovať napr. sprchovanie pred kúpaním, sledovať si čas v sprche, najmä pri teenageroch a pokiaľ sa dá, vypínať ohrev vody v bojleri pri odchode z domácnosti na viac ako 2 dni.

S príchodom leta narastajú najmä nároky na chladenie. Je vhodné si uvedomiť, že znížiť nároky na chladenie dokáže vhodné tienenie okenných otvorov. Riešením je napríklad inštalácia vonkajších žalúzií, alebo okeníc, ktoré bránia prehrievaniu interiéru.

„Dnes sú v ponuke aj rôzne vysokoúčinné fólie, ktoré sa inštalujú na vonkajšie sklá okien a bránia prehriatiu okna. Zmysluplné tienenie dokáže významným spôsobom znížiť energetické požiadavky na klimatizovanie priestoru, resp. ich úplne eliminovať,“ dodal Šebesta.

Počas horúcich letných dní sa zvyšuje využívanie klimatizácií. Aby klimatizácia fungovala správne, mali by sme ju podľa energetikov z Východoslovenskej energetiky (VSE) chrániť pred slnkom a umiestniť ju do tieňa.

Klimatizácia by mala mať aj dostatok voľného miesta. „Ešte v čase zimnej sezóny odporúčame spustiť klímu na 10 až 15 minút raz za mesiac, aby sa naštartovalo čerpadlo, predĺži sa tým jeho životnosť,“ dodala hovorkyňa VSE Katarína Šulíková.

Ak využíva domácnosť klimatizáciu s programovateľným časovačom, nastaviť by ju mala tak, aby sa zapla 30 minút pred tým, ako príde niekto domov. Klimatizácie fungujú podľa VSE najlepšie, keď idú nepretržite dlhšiu dobu, namiesto toho, aby sa rýchlo pokúšali ochladiť celú miestnosť.

„Niektoré moderné termostaty sa dokonca dokážu naučiť, ako dlho trvá vychladenie vašej miestnosti a zapnúť sa včas,“ doplnila Šulíková.

Stredoslovenská energetika (SSE) upozorňuje, že majitelia starších rodinných domov majú v súčasnosti jedinečnú príležitosť požiadať o štátny príspevok na obnovu svojho rodinného domu v programe Obnov dom.

Základnou podmienkou je usporiť po obnove svojho domu minimálne 30 percent primárnej energie v porovnaní so stavom pred obnovou. Pri splnení tejto hranice môže celková výška príspevku dosiahnuť až 15-tisíc eur, ak však rekonštrukcia prinesie úsporu energií nad 60 percent, môže žiadateľ získať bonus v hodnote až 4-tisíc eur.

„Stredoslovenská energetika v spolupráci s autorizovaným partnerom pre službu Obnov dom so SSE pomôže záujemcom o získanie štátneho príspevku v celom procese obnovy domu od podania žiadosti, s vypracovaním energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia, s riešením administratívnych náležitostí spojených s dotáciou až po realizáciu samotných úsporných riešení,“ povedala pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa SSE Michaela Krivá.

Najrýchlejšou cestou k úsporám elektriny v domácnosti je podľa SSE výmena energeticky náročných spotrebičov: „žrútov“ elektriny či energetických „upírov“, ako ich nadnesene nazývame. Samozrejme, najskôr je potrebné identifikovať ich a poznať ich spotrebu.

„Ak nemáte o nich prehľad, pomôžu vám merače spotreby. Stačí ich pripojiť k spotrebiču na 24 hodín alebo na jeden typický prací či umývací cyklus a získate údaje o spotrebe, s ktorými sa dá ďalej pracovať. Stredoslovenská energetika vám požičia merač spotreby na týždeň úplne zadarmo,“ dodala Krivá.

V letnom období budú mať efekt aj úsporné opatrenia, pri ktorých sa nemusíte prehnane uskromňovať, stačí nad jednotlivými činnosťami rozmýšľať, zmeniť prístup a opustiť rokmi zaužívané návyky. Začnite napríklad pri varení.

„V rýchlovarnej kanvici ohrievajte len toľko vody, koľko skutočne spotrebujete, spravte inventúru nádob, ktoré používate na varenie. Aj taká ‚drobnosť‘ ako nerovné dno na hrnci, môže zvýšiť vašu spotrebu energie až o 40 %,“ dodala Krivá.

Umývačku riadku zapínajte až vtedy, keď je plná a na umývanie riadku vyberajte automatické eko programy, ktoré skrátia čas a šetria energiu. Ušetriť na energiách môžete aj vďaka správnemu využívaniu mrazničky, práčky či sušením opratej bielizne v lete vonku na čerstvom vzduchu.

„Vedzte, že ak si vytvoríte niekoľko nových užitočných stereotypov, pri ich dlhodobom aplikovaní sa výsledok ukáže v podobe úspory elektriny aj plynu. Navyše, vaše správanie bude voči prírode priateľskejšie, pretože ušetríte aj vodu, elektrinu, plyn, eliminujete odpad, čistiace prostriedky,“ uzavrela Krivá.

Ďalšie rady od SPP na inšpiráciu, ako šetriť

1. Osvetlenie

Ušetriť na energiách môžeme výmenou žiaroviek za hospodárnejšie, či reguláciou osvetlenia pomocou senzorov pohybu alebo ich utlmovania.

Vývoj ide v tejto oblasti rýchlo dopredu a na trhu sú dostupné žiarovky nového typu, ktoré majú niekoľkonásobne vyššiu životnosť a spotrebujú podstatne menej energie, ako staré typy. Len nahradenie klasických volfrámových žiaroviek za úsporné LED žiarovky v našich domácnostiach môže priniesť úspory za osvetlenie až do výšky 90% z nákladov na spotrebovanú energiu.

V administratívnych budovách sa v súčasnosti používajú na osvetlenie prevažne žiarivkové trubicové svietidlá, tzv. „neónky“. Ak ich nahradíme LED žiarovkami, ktoré majú rovnaký tvar, môžeme dosiahnuť úsporu od 50 do 70%.

Rovnako sú úspory možné aj pri vonkajšom osvetlení. V minulosti boli na tento druh osvetlenia často inštalované vysokotlakové ortuťové výbojky a na mnohých miestach sú dodnes, aj keď bol už ich predaj zakázaný. Ak namiesto nich mestá a obce nainštalujú halogenidové výbojky, prípadne LED osvetlenie, rovnako môžu znížiť náklady na osvetlenie rádovo v desiatkach percent.

2. Varenie

Kuchyňa so všetkými pomocníkmi v podobe rôznych spotrebičov, ktoré nám uľahčujú varenie je celkovo významným zdrojom spotreby energie. Starý za nový spotrebič, teda aj napríklad aj rúru, mikrovlnku, či varnú dosku alebo sporák sa oplatí vymeniť za nový vtedy, ak je spotreba energie v prípade nového spotrebiča významne nižšia.

Ušetriť vieme aj vtedy, ak budeme dávať pozor už na to, v akom hrnci varíme. Priemer dna hrncov by totiž mal zodpovedať priemeru platničky elektrického sporáka. Už o 3 cm väčší priemer dna nádoby zvýši spotrebu energie až o 30 %. A opäť ušetríme nielen peniaze, ale aj životné prostredie, keďže správnym varením môžeme zmenšiť svoju osobnú uhlíkovú stopu až o 55 kg emisií CO2 za rok.

Rovnako infračervené a indukčné varné dosky dokážu urýchliť prípravu jedla a znížiť spotrebu energie pri príprave jedla o 30 až o 50%. Ušetriť môžeme rovnako tiež používaním pokrievok, či využitím zvyškového tepla na dovarenie, ak vypneme tepelný zdroj 5 až 10 minút pred koncom prípravy jedla.

3. Pranie

Nové energeticky úsporné typy práčok majú až o 50 % nižšiu spotrebu vody ako staršie modely.

Práčka sa podieľa na spotrebe elektrickej energie v domácnosti približne 11-timi percentami. Ak znížime teplotu pri praní zo 60°C na 30°C dokážeme ušetriť až 25% energie. Dnešné pracie prostriedky nám už umožňujú kvalitne vyprať prádlo, aj pri nižších teplotách.

Ak máme sadzby elektriny s vysokou a nízkou tarifou, ušetriť vieme napríklad vďaka funkcii odložený štart, ktorá nám umožní prať v dobe vhodnejšej tarify. Platí tiež, že by sme mali prať vtedy, ak dokážeme zaplniť odporúčaný objem prádla v bubne práčky, to znamená, na jedno pranie nie priveľa, ani primálo bielizne. Zároveň by sme nemali zabudnúť vybrať si správny program prania.

Najviac elektriny totiž práčka spotrebuje práve na ohrev vody. Rovnako môžeme ušetriť vďaka starostlivosti o našu práčku. To znamená pravidelne odstraňovať vodný kameň, ktorý zvyšuje spotrebu.

4. Ohrev vody

Práve príprava teplej vody predstavuje značnú časť celkových nákladov na energie v domácnosti.

V prvom rade je potrebné dbať na to, aby rozvody teplej vody k miestu spotreby boli čo najkratšie a správne izolované, aby sa teplo v rozvodoch nestrácalo. Spotreba teplej vody bezprostredne súvisí aj s počtom ohrevov vody. Ak znížime spotrebované množstvo ale aj teplotu na ktorú je voda ohrievaná, znížime aj počet samotných ohrevov.

Pozor by sme mali dať aj na zbytočne vysoké nastavovanie teploty vody v bojleri na teplotu 80 či 90 °C. Je to veľmi neefektívne. Ak máme doma zásobník teplej vody, stačí nastaviť teplotu na termostate na ideálnych 55°C.

5. Vykurovanie

Vykurovanie tvorí väčšinou najvyššiu položku nákladov za prevádzku domácnosti, či kancelárií. Energetická úspora pri správnom manažmente vykurovania sa môže pohybovať až do výšky 30%. Šetrné vykurovanie je spojené nielen s vhodným telesom, ale aj nastavenou teplotou a vetraním. Aktuálne sú trendom výmeny klasických plynových kotlov za kondenzačné plynové kotle, pri ktorých úspora energie dosahuje 12 a viac percent.

Platí, že by sme nemali prekurovať. Správnou reguláciou vnútornej teploty môžeme ušetriť až 20% energie na vykurovanie. Napríklad odporúčaná teplota v spálni je 18 až 20 stupňov Celzia. Ak znížime teplotu obytného priestoru napr. o 1°C, dosiahneme tým úsporu nákladov na kúrenie o približne 6%. Pri komplexnom zateplení a výmene okien je možné ušetriť 50 – 60 % celkového množstva energie na vykurovanie bytu. Každoročne teda môžeme ušetriť polovicu z finančnej čiastky, ktorú dáme za vykurovanie.

Dobre fungujú aj praktické rady týkajúce vetrania, t.j. otvárať okná max 3x denne na kratší čas, rovnako by sme si mali dať pozor na to, aby nám záclony nezakrývali radiátor, pretože tak bránia efektívnemu šíreniu tepla a samozrejme neskrývať radiátor a vykurovacie telesá za rôzne kusy nábytku.

Z komplexnejšieho pohľadu úspory energií prináša zatepľovanie stavieb a znižovanie vlhkosti v obytných priestoroch, ako aj regulačná technika v podobe termostatických ventilov a programovateľných termostatov, ktoré v smart domácnostiach dokážeme ovládať aj z nášho mobilného telefónu.

6. Sprchovanie

Spotrebu teplej vody vieme ušetriť napríklad sprchovaním namiesto kúpania vo vani a využitím úspornej sprchovacej hlavice s nastaviteľným prietokom vody.

Dôležitý je aj režim sprchovania. Ak nebudeme mať vodu pustenú po celý čas sprchovania, dokážeme ušetriť až 60% spotreby teplej vody. Odporúčame tiež zvážiť kúpu perlátorov tak na vodovodné batérie ako aj na úspornú sprchovú hlavicu.

Perlátory miešajú vodu so vzduchom a zmenšujú prietokový profil. Tým sa zväčšuje objem, znižuje prietokové množstvo vody a zvyšuje rýchlosť prúdenia. Výsledkom je úspora spotreby vody. A samozrejme, pozor na kvapkajúce kohútiky.

7. Stand-by režim

Na jednej strane si vieme do našich domácností zaobstarať nové, energeticky mimoriadne šetrné spotrebiče, na druhej strane nám však ich počet rastie, čím môže rásť aj spotreba energií. Je preto dôležité, aby sme si uvedomili, že aj malými krokmi, ktoré si nevyžadujú náročnejšie investície, vieme dosiahnuť zaujímavé úspory energií.

V tomto smere sú zaujímavé napríklad výsledky francúzskeho prieskumu, ktorý ukázal, že aj taká zdanlivo zanedbateľná vec, ako je ponechanie spotrebičov v tzv. stand by režime, zvyšuje celkovú spotrebu domácnosti až o 7%. Tzv. spiace spotrebiče je preto lepšie vypínať.

Rovnako tak vypínať prívod plynu, či elektriny v prípade, ak odchádzame mimo domov na dlhší čas, napríklad na dovolenku.