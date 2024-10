Elektrina a plyn zlacneli, niektoré trhy zaznamenali aj záporné hodinové ceny

Trhové ceny elektriny ako aj zemného plynu klesli. Ceny elektriny sa dostali hlbšie pod magickú hranicu 100 eur za megawatthodinu. Trhové ceny plynu sú pod úrovňou 40 eur za megawatthodinu.

Zvýšenie výroby veternej energie

Ako vyplýva z údajov zverejnených pražskou burzou PXE, elektrina s dodávkou na Slovensko v budúcom roku sa v piatok predávala za 96 eur za megawatthodinu.

Začiatkom minulého týždňa bola cena na úrovni 100 eur za megawatthodinu. Koncom augusta bola cena na úrovni 104 eur za megawatthodinu. Začiatkom tohto roka boli trhové ceny elektriny na úrovni 100 eur za megawatthodinu.

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, priemerné ceny elektriny minulý týždeň klesli na všetkých hlavných európskych trhoch, okrem Spojeného kráľovstva, v dôsledku zvýšenia výroby veternej energie. Najnižšiu priemernú cenu si naďalej udržal severský trh 26,68 eura za megawatthodinu.

Záporné hodinové ceny

Napriek poklesu týždenných priemerov zaznamenali španielske a portugalské energetické trhy svoje najvyššie hodinové ceny od februára (180 eur za megawatthodinu) a francúzske a britské trhy najvyššiu hodinovú cenu od decembra 2023 na úrovni 161,89 eura za megawatthodinu a 199,98 britských libier za megawatthodinu.

Belgické, britské, holandské, francúzske a nemecké trhy zaznamenali minulý týždeň záporné hodinové ceny, pričom nemecký trh dosiahol najnižšie, mínus 15,69 eura za megawatthodinu.

„Zvýšenie výroby veternej energie minulý týždeň znížilo ceny elektriny spolu s poklesom priemernej týždennej ceny emisií oxidu uhličitého. Európske ceny, by sa tento týždeň pravdepodobne mali opäť zvýšiť, keďže výroba veternej energie by mala klesnúť (tlaková výš na väčšine územia Európy) a dopyt by mal rásť,“ podotkol Boháček.

Vývoj cien zemného plynu

Produkcia solárnej energie minulý týždeň v Nemecku vzrástla, čím sa zvrátil dvojtýždňový prepad, no vo Francúzsku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku klesla. Rekord v produkcii solárnej energie za jediný deň bol v októbri prekonaný v Taliansku, kde zaznamenali výkon 89 gigawatthodín.

Klesli aj ceny plynu. Na trhu TTF (virtuálny obchodný uzol Title Transfer Facility v Holandsku) stál koncom týždňa plyn s dodávkou na budúci rok 39 eur za megawatthodinu. Začiatkom uplynulého týždňa sa držala cena plynu ešte na úrovni 41 eur za megawatthodinu. Začiatkom tohto roka boli trhové ceny plynu na úrovni 32 eur za megawatthodinu.

Na konci augusta roka 2022 hodnota plynu na trhu TTF dosahovala rekordné úrovne zhruba 313 eur za megawatthodinu. Elektrina dosiahla rekord na pražskej burze 26. augusta 2022, keď sa jej cena vyšplhala na 1 001 eur za megawatthodinu.