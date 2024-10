Čaká slovenské domácnosti drahšia elektrina? Elektrárne chcú dodržať svoj sľub

Slovenské domácnosti sa nemusia v budúcom roku rapídneho zdražovania elektriny obávať. Slovenské elektrárne pre agentúru SITA jasne potvrdili, že dodajú domácnostiam aj v budúcom roku silovú elektrinu, ktorá tvorí zhruba polovicu z koncovej ceny elektriny, za zastropovanú cenu.

„Slovenské elektrárne určite dodajú elektrinu pre domácnosti za zvýhodnených podmienok aj v roku 2025,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenských elektrární Oľga Baková. Dotiahnuť sa však musia ešte byrokatické kroky.

„V súčasnosti sa finalizujú implementačné kroky dodávky,“ podotkla Baková.

Garantovaná cena už druhý rok

Slovenský dominantný výrobca elektriny už druhý rok dodáva pre domácnosti silovú elektrinu za garantovanú cenu zhruba na úrovni 61 eur za megawatthodinu. V čase vrcholiacej energetickej krízy išlo o bezprecedentnú cenu, vďaka ktorej sa nemuseli domácnosti obávať extrémnemu zdražovaniu elektriny.

Pre dodávku silovej elektriny od slovenského dominantného výrobcu musela splniť svoj sľub z podpísaného memoranda aj vláda. Tá nesmie Slovenským elektrárňam schváliť počas obdobia dodávania silovej elektriny za zastropovanú cenu nejakú špeciálnu daň, ktorá by sa viac či menej týkala iba ich podniku. Aj preto zrejme z konsolidačného balíčka vlády, ktorým chce sanovať štátny rozpočet, vypadlo zvýšenie osobitného odvodu pre energetické firmy.

S Európskou komisiou prebiehajú rokovania

Požehnanie dodávky silovej elektriny za zastropovanú cenu domácnostiam musela nanovo schváliť aj Európska komisia. Podmienky počas energetickej krízy, za ktorých nám komisia takúto pomoc schválila, sa totiž už výrazne zmenili. Rokovania s Európskou komisiou potvrdila aj ministerka hospodárstva Denisa Saková.

„Rokujeme s Európskou komisiou, aby sme mohli toto uplatňovať aj naďalej,“ povedala ešte na jar Saková, s tým, že garantovanú cenu silovej elektriny, ktorá tvorí zhruba polovicu z celkovej konečnej ceny elektriny pre domácnosti, by chcela vláda zachovať až do roku 2027.

Koncové ceny elektriny budú závisieť od ÚRSO

Ako budú napokon vyzerať koncové ceny elektriny pre slovenské domácnosti v budúcom roku bude v konečnom dôsledku závisieť od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ten v súčasnosti schvaľuje ďalšie položky, ktoré vstupujú do koncových cien.

Pred definitívnym ukončením cenových konaní nechce regulátor zverejňovať ani komentovať žiadne čísla. Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík však koncom augusta v rozhovore pre portál SITA Energetika prezradil, že elektrina a teplo pre domácnosti zostanú aj na budúci rok zhruba na úrovni roka 2024 a plyn asi pôjde mierne hore. A to aj bez obrovských dotácií zo strany štátu, ako tomu bolo v minulých rokoch.

„Musíme si uvedomiť realitu, a nemôžeme sa tváriť, že keď rastie cena primárnych palív a zdrojov, keď rastú mzdy, cena potravín a podobne, tak sa tieto skutočnosti nepremietnu do cien energií. Úrad je tu na to, aby strážil okrem iného aj primeranosť premietania sa týchto skutočností do koncových cien energií,“ povedal vtedy Holjenčík.

Pomôcť chce aj vláda

S cenami energií chce slovenským domácnostiam pomôcť aj vláda. Vládny kabinet podľa svojho šéfa Roberta Fica urobí všetko preto, aby slovenské domácnosti nepocítili zvyšovanie cien energií. Ako budú vyzerať kompenzácie na drahé energie zatiaľ nie je jasné. Predseda vlády nevylúčil adresnú pomoc, ale ani takzvané helikoptérové peniaze. Adresná pomoc je však podľa premiéra veľmi komplikovaná, pretože je ťažké určiť, kto je na Slovensku vlastne bohatý.

„Urobíme všetko preto, aby ľudia nepocítili zvyšovanie cien elektriny, plynu alebo tepla. Metódu nechajte na nás. Môže to byť adresná pomoc alebo helikoptérové peniaze. Pri tej adresnosti je to však veľmi komplikované, pretože sa chcem opýtať. Kto je na Slovensku chudobný a kto je bohatý? Je bohatý ten, kto zarába 1 300 alebo 1 500 eur v hrubom? No asi bohatý nie je. Takže túto metódu nechajte na nás. Momentálne veľmi intenzívne pracujeme na tom, čo vám oznámime v priebehu pomerne krátkeho času. Dovtedy ešte musí prebehnúť stretnutie s najvyššími predstaviteľmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Myslím si, že nás poznáte, že sme vždy bojovali s vysokými cenami energií,“ povedal minulý týždeň (8.októbra) Fico na tlačovej besede.