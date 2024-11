Deň D o budúcoročných cenách energií je za dverami. Už aj vláda musí prezradiť, akú energopomoc má pripravenú

Slovenské domácnosti sa už v pondelok dozvedia, ako to bude vyzerať s cenami energií na budúci rok. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) avizuje na pondelok tlačovú besedu v doobedňajších hodinách. Pravdou však je, že domácnosti sa od regulačného úradu dozvedia o cenách elektriny, plynu a tepla, ktoré on schválil podľa istých pravidiel a zákonov.

Čakať sa následne bude na to, ako do týchto schválených cien zasiahne vláda. Jej predseda Robert Fico, ministerka hospodárstva Denisa Saková, ale aj ostatní vládni politici, totiž už dlhšiu dobu sľubujú, že domácnosti zdražovanie energií v budúcom roku nepocítia. Že vláda má pripravenú energopomoc, ktorou plánuje zdražovanie energií vykompenzovať z našich spoločných peňazí, teda zo štátnej kasy.

Vládni predstavitelia sľúbili, že sa k celej veci vyjadria hneď, ako regulačný úrad zverejní svoje schválené cenové návrhy. Teda sa dá očakávať, že to bude niekedy budúci týždeň, možno už hneď v pondelok.

Vládny kabinet je na energopomoc pripravený

Dnes však už je isté, že vládny kabinet je na energopomoc pripravený. Pôjde hlavne o dotácie na ceny plynu a tepla. Pri týchto energiách totiž hovoril samotný šéf ÚRSO Jozef Holjenčík o zdražovaní, pri plyne by malo byť zdražovanie až o 30 %.

„Hoci môžeme očakávať, že ÚRSO príde s určitými návrhmi na zvýšenie cien tak plynu, tak tepla a pravdepodobne aj elektriny. Naša odpoveď po konsolidácii musí byť, že nie! Budeme rešpektovať nezávislosť regulačného úradu, ale my na to odpovedáme, že vynaložíme všetko finančné úsilie, ktoré máme k dispozícii na to, aby ľudia v roku 2025 nepocítili žiadne zdražovanie. Ani plynu, ani elektriny, ani tepla. Toto je verejný záväzok, ktorý tu dávam,“ povedal premiér Fico na výročnom sneme svojej strany Smer-SD v polovici novembra.

Koľko nakoniec vláda dá na energopomoc zo štátnej kasy je nateraz otázne. Hovorí sa o 100 až 400 miliónoch eur. Záležať asi bude aj na tom, ako bude energopomoc nakoniec vyzerať. Či bude plošná alebo adresná.

Ministerka Saková tvrdí, že jej rezort má pripravenú aj adresnú pomoc, ktorá by stála menej. Premiér Fico však viackrát nevylúčil ani „helikoptérové peniaze„. Na ostatnej koaličnej rady sa vraj najvyšší predstavitelia vládnych strán už dohodli, že vláda peniaze nájde nakoniec na plošnú pomoc.

Zastropovaná cena silovej elektriny

Väčší pokoj už majú domácnosti, ktoré využívajú na varenie či kúrenie najmä elektrinu. Domácnosti by totiž mali za elektrinu platiť v budúcom roku približne rovnako ako v tomto roku.

Vládny kabinet sa znova dohodol so Slovenskými elektrárňami na dodávke silovej elektriny za zastropovanú cenu. Slovenský dominantný výrobca elektriny tak dodá v budúcom roku jednotlivým dodávateľom elektriny celkovo 6 terawatthodín elektriny za cenu 61 eur za megawatthodinu.

Koľko budú domácnosti nakoniec platiť v budúcom roku za elektrinu je ešte otázne. Silová elektrina, ktorú dostanú domácnosti za zastropovanú cenu, totiž tvorí zhruba polovicu koncovej ceny. Uvidíme ako budú vyzerať ostatné poplatky a tarify, ktoré vstupujú do koncových cien. Ich výšku by mal tiež regulačný úrad zverejniť v pondelok na svojej tlačovke.

Výrazné zmeny vo zvyšných položkách koncovej ceny nenastanú

Dá sa však predpokladať, že výrazne zmeny vo zvyšných položkách koncovej ceny nenastanú. Len pre úplnosť, v tomto roku sa silová elektrina s dodávkou v budúcom roku na pražskej burze predávala väčšinou za 90 až 110 eur za megawatthodinu.

Na zmiernenie vplyvu vysokých cien energií predchádzajúce vlády už vyčlenili spolu 5 miliárd eur, v roku 2022 zhruba 1,5 miliardy eur a v minulom roku 3,5 miliardy eur. Súčasná vláda na tento rok pripravila na energodotácie 1,25 miliardy eur. Je pravdou, že nie všetky prostriedky sa aj v jednotlivých rokoch vyčerpali.