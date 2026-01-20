Globálny cestovný ruch v roku 2025 vrástol medziročne o štyri percentá a dosiahol nový rekord od konca pandémie

Globálny cestovný ruch dosiahol v roku 2025 nový rekord, keď bolo celosvetovo zaznamenaných 1,52 miliardy medzinárodných turistických ciest. Informovala o tom v utorok agentúra Organizácie Spojených národov (OSN) pre cestovný ruch UN Tourism.
„Dopyt po cestovaní zostal vysoký počas celého roka 2025, napriek vysokej inflácii v cestovnom ruchu a neistote spôsobenej geopolitickým napätím,“ uviedla generálna tajomníčka organizácie UN Tourism v oficiálnom vyhlásení. Dodala, že pozitívny trend by mal pokračovať aj v roku 2026, keďže globálna ekonomika zostáva stabilná a destinácie, ktoré ešte nedosiahli úroveň spred pandémie, sa postupne zotavujú.
Počet turistických ciest bol vlani o 4 percentá vyšší než 1,4 miliardy v roku 2024 a dosiahol tak novú rekordnú úroveň od skončenia pandémie ochorenia COVID-19.
Najvyšší, 8‑percentný rast, zaznamenala Afrika, po ktorej nasledujú Ázia a Tichomorie s rastom turistického ruchu o 6 percent. Európa, ktorá je najnavštevovanejším turistickým regiónom na svete, privítala v minulom roku 793 miliónov turistov. Je to o 4 percentá viac než rok predtým a o 6 percent viac ako v roku 2019, teda pred príchodom pandémie.