OSN odsúdila rozsiahle ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny

Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok ostro odsúdila opakované „rozsiahle útoky“ Ruska na energetickú infraštruktúru Ukrajiny po ďalšej vlne nočných úderov, ktoré v Kyjeve a Odese prerušili dodávky tepla a elektriny.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyhlásil, že je „pobúrený… krutými“ ruskými útokmi. „Civilisti znášajú hlavnú ťarchu týchto útokov,“ uviedol vo vyhlásení.
Tisíce bez kúrenia
Nočné ruské bombardovanie zanechalo v Kyjeve tisíce obytných budov bez kúrenia a vody pri teplotách okolo mínus 14 stupňov Celzia v čase, keď sa ukrajinská metropola usiluje obnoviť základné služby zničené pri predchádzajúcich úderoch.
„Tieto útoky možno opísať len ako kruté,“ povedal Türk. „Musia sa skončiť. Útočenie na civilistov a civilnú infraštruktúru je jasným porušením pravidiel vedenia vojny.“ Podľa neho budú obzvlášť tvrdo zasiahnuté najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva vrátane detí, starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím.
Civilisti trpia
Rusko útočí na ukrajinský energetický systém od začiatku rozsiahlej invázie vo februári 2022. Kyjev tvrdí, že cieľom týchto útokov je podlomiť morálku obyvateľstva a oslabiť odpor krajiny. Kremeľ naopak uvádza, že zasahuje výlučne vojenské ciele.
Podľa Türka Moskva pokračuje v takýchto rozsiahlych úderoch napriek rozsiahlym a dobre zdokumentovaným informáciám o ich vážnom dosahu na civilné obyvateľstvo. „Vyzývam ruské úrady, aby tieto útoky okamžite zastavili,“ zdôraznil. „Je otrasné sledovať, ako civilisti takto trpia.“