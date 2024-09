Černyšov: Ukrajina chce dovážať plyn na Slovensko a do západnej Európy, nie však ruský

Ukrajina sa chce v najbližších rokoch stať veľkým dovozcom zemného plynu ďalej do západnej Európy. Nepôjde však o plyn ruský. Ako uviedol v rozhovore pre portál SITA Energetika šéf ukrajinskej energetickej spoločnosti Naftogaz Oleksij Černyšov, pôjde o ukrajinský plyn, ktorý si naši východní susedia vyťažia na vlastnom území. Slovensko by tak naďalej mohlo zohrávať dôležitú úlohu pri tranzite plynu do Európskej únie.

„Ukrajina je v oblasti plynu nezávislá a plánujeme postupne zvyšovať jeho ťažbu, aby sme sa stali čistým vývozcom plynu do Európy. To je môj sen. Na Ukrajine máme veľké zdroje a zásoby zemného plynu. A to by bol môj odkaz aj pre vašu krajinu,“ povedal Černyšov.

Rusi pripravili Ukrajincov o možnosť rozvíjať obchod s plynom

Ukrajina od roku 2014 podľa jeho slov prestala dovážať ruský plyn. V rokoch 2014 až 2022 Ukrajina dovážala iba európsky plyn.

„História tohto plynu môže byť samozrejme iná, ale bol to európsky plyn a to, čo sa stalo v zime 2024 a čo máme v úmysle urobiť aj v roku 2025, je, že nedovážame nič,“ dodal Černyšov. V 70. rokoch minulého storočia Ukrajina ťažila 75 miliárd kubických metrov plynu ročne.

„V 60. a 70. rokoch sme tento plyn skutočne posielali do Moskvy a Minska. Samozrejme, strategicky Rusi určitým spôsobom pripravili Ukrajincov o možnosť rozvíjať obchod s plynom a ťažbu plynu vlastne mali “na háku“,“ zdôraznil Černyšov.

Lacný plyn má svoju cenu

Ukrajinci podľa neho chápu, že lacný plyn má svoju cenu.

„Ukrajina to pochopila pred desiatimi rokmi a viac to chápeme teraz. Niekedy je táto nízka cena plynu spojená s vašou nezávislosťou a suverenitou. Takže spôsob, akým dosahujeme energetickú nezávislosť v oblasti plynu je pre nás veľmi dôležitý. Postupne zvyšovať ťažbu plynu,“ podotkol Černyšov.

Ukrajina plánuje po skončení vojny zaviesť liberalizáciu trhu. Teraz má ceny v energetike vysoko regulované.

„Keď sa trh liberalizuje, energetická efektívnosť rastie a spotreba postupne klesá. A tým sa uvoľní trochu viac plynu, ktorý sa môže vyvážať. Zvýšenie produkcie aj energetickej účinnosti by viedlo k tomu, že Ukrajina by sa o niekoľko rokov, nehovorím, že hneď, ale o niekoľko rokov, stala čistým „prispievateľom“ plynu do Európy. To je náš strategický plán na jeho vrchole,“ konštatoval Černyšov.