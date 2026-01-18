Nový jadrový reaktor by mal byť čisto štátny, elektrika by tak podľa Takáča mala byť lacnejšia

Životnosť niektorých týchto blokov, ktoré sú momentálne v prevádzke, pritom bude podľa Takáča končiť.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
VLÁDA: Rokovanie 42. schôdze
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč. Foto: SITA/Milan Illík
Slovensko Energetika všeobecne Ekonomika z lokality Slovensko

Nový jadrový reaktor, ktorý chce Slovensko postaviť za pomoci USA, by mal byť čisto štátny, čo by malo viesť k lacnejšej elektrine. Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).

„Zvýšime produkciu vlastnej elektrickej energie tak, že sebestační sme už teraz, ale budeme vedieť vyrábať toľko elektrickej energie, že na tom budeme vedieť zarábať,“ vyhlásil minister s tým, že jadrová energia je ekologická a lacná. Zároveň podľa neho pôjde aj o diverzifikáciu jadrových technológií, keďže momentálne využívame ruské. Životnosť niektorých týchto blokov, ktoré sú momentálne v prevádzke, pritom bude podľa Takáča končiť.

Pokiaľ ide o jadrovú energetiku, podľa Takáča je USA „topka na svete“. Slovensko pritom podľa neho komunikovalo o možnosti výstavby aj s Južnou Kóreou a Francúzskom. Kórejci však podľa ministra nevedeli zabezpečiť rýchlosť výstavby. Francúzi zase ponúkali iný typ technológie, aký sme požadovali. „By sme boli ako nejaký skúšobný pilotný projekt pre ten francúzsky reaktor, čo sme si nemohli samozrejme dovoliť,“ dodal Takáč.

Viac k osobe: Richard Takáč
Okruhy tém: Jadrová energia Jadrový reaktor Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Monitor

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk