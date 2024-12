Benzín tankujeme najdrahší v strednej Európe, do Vianoc by však ešte mohol zlacnieť

Do konca tohto roka by mohli ceny benzínov a motorovej nafty na slovenských čerpacích staniciach ešte stihnúť mierne klesnúť. Na základe vývoja svetových cien ropy to predpokladá analytik 365.bank Tomáš Boháček.

„Ceny ropy pravdepodobne zostanú v relatívne úzkom rozpätí, pretože väčšina trhu očakáva vyváženú ponuku a dopyt. Náš výhľad pre ceny palív u nás je mierne rastový, no do konca roka by ceny mali ešte stihnúť poklesnúť,“ uviedol pre agentúru SITA Boháček.

Zlacňovanie nemožno očakávať ani na okolitých trhoch

Ako dodal analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ostatný vývoj cien ropy znamená, že ceny benzínu na Slovensku sa udržia v najbližšom období nad 1 eurom a 50 centami a ceny nafty nad 1 eurom a 45 centami.

Pokračovanie zlacňovania pohonných hmôt nemožno podľa Pánisa čakať ani na okolitých trhoch s limitovaným priestorom pre odraz cien. Benzín možno natankovať najlacnejšie v Českej republike a Poľsku, kde sa cenovky pohybujú okolo/pod 1 eurom a 45 centami.