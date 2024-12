Tankovanie bude pred Vianocami lacnejšie. Koľko bude stáť benzín a nafta?

Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by mali mierne klesať. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ostatný vývoj na trhu s ropnými produktami dáva priestor pre zlacnenie cien palív.

Zastavenie zdražovania

Cena benzínu by tak mala smerovať späť k okoliu úrovne 1 eura a 50 centov a cena nafty by sa mala priblížiť viac k 1 euru a 45 centov.

„To by znamenalo úplne zvrátenie odrazu cien palív za ostatný mesiac, teda z druhej polovice novembra. Väčšie zlacnenie však bude limitovať slabé sa euro voči doláru, ktoré sa miestami obchodovalo na dvojročným minimách,“ dodal Pánis.

Ceny v okolitých krajinách

V okolitých krajinách je možné pozorovať taktiež zastavenie zdražovania sa palív, analytik vidí priestor pre zlacnenie.

Benzín možno zo susedných členských krajín EÚ naďalej najlacnejšie natankovať v Českej republike, kde predpokladáme pokles cien opäť pod 1 euro a 40 centov, pričom k tejto méte by malo konvergovať ceny aj v Poľsku. V prípade Rakúska aj Chorvátska by ceny benzínu mali, podobne ako na Slovensku klesnúť pod 1 euro a 50 centov, kde sa už nachádzajú v Maďarsku a Slovinsku.

Najlacnejšie palivo do vznetových motorov možno z okolitých štátov EÚ kúpiť v Česku, kde sa cena drží pod 1 euro a 40 centami, pričom jeho poľské ceny by sa mali ponoriť pod 1 euro a 45 centov. Rakúske, maďarské, slovinské a chorvátske ceny by sa mali postupne približovať k 1 euro a 50 centom.