Ceny na slovenských čerpacích staniciach by mali pred Vianocami klesnúť, tvrdí analytik

Slovenskí motoristi pred Vianocami natankujú stále jeden z najlacnejších benzínov a nafty za ostatné obdobie. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček, ceny na slovenských čerpacích staniciach by mali klesať, prinajhoršom stagnovať.

Najdrahší benzín v strednej Európe

„Ani krátkodobý výhľad pre ceny ropy nevyznieva priaznivo a očakávame buď obchodovanie v okolí súčasných úrovní do konca roka, alebo mierny pokles – najmä pri rope Brent. To je priaznivá správa pre motoristov pred Vianocami, keďže ceny na našich čerpacích staniciach by mali klesať, nanajvýš stagnovať,“ uviedol Boháček.

V porovnaní s okolitými krajinami však tankujeme benzín aktuálne najdrahšie v strednej Európe. Naftu tankujeme s výnimkou Česka a Poľska naopak najlacnejšie, tam sú ceny aj naďalej nižšie o 8, resp. 2 centy na liter.

Ceny benzínu sa u nás pohybujú v priemere o 13 centov nižšie ako v celej EÚ a o 17 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 9 centov ako v EÚ, resp. o 11 centov v porovnaní s krajinami euro-menového bloku.

Zdraženie o 1,5 centa

Priemerné ceny benzínu na domácich čerpacích staniciach v 48. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zdraželi približne o 1,5 centa na liter. Benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,521 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola 1,723 eura za liter. Liter motorovej nafty sme v rovnakom období natankovali o takmer 2 centy za liter drahšie, a to v priemere za 1,479 eura za liter.

Ceny ropy BRENT sa v závere tohto týždňa pohybovali na 72 a WTI pri úrovni 68 amerických dolárov za barel. Referenčné ceny BRENT medzitýždenne klesli v priemere o približne 1 % a ceny WTI klesli o menej ako 0,5 %.

Spomalenie globálneho dopytu

Obchodovanie na trhu s ropou bolo v poslednom týždni podľa Boháčka nevýrazné a hlavnou udalosťou bolo zasadnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a jej spojencov (OPEC+). Kartel odsunul začiatok rastu produkcie ropy o tri mesiace do apríla a predĺžili úplné ukončenie škrtov o rok do konca roka 2026.

Skupina zodpovedná za približne polovicu svetovej produkcie ropy, plánovala začať so znižovaním od októbra 2024, ale spomalenie globálneho dopytu, najmä v Číne, a rastúca produkcia v nečlenských krajinách, ju prinútili tento plán už niekoľko krát odložiť.

„Čistým výsledkom posledného predĺženia zníženia dodávok, bude pokles nadprodukcie o približne 900 tis. Barelov za deň. Na vykrytie očakávaného slabšie globálneho dopytu to však stačiť podľa nás nebude. Zhoršený ekonomický výhľad a podpora alternatívnych zdrojov palív, bude tlačiť na pokles cien ropy v dlhodobom horizonte,“ konštatoval Boháček.