Športové udalosti roka 2024: Top momenty v hokejovej NHL - VIDEO, FOTO

Už len pár dní ostáva do konca kalendárneho roka 2024. V kanadsko-americkej hokejovej NHL v ňom nepochybne padne ešte veľa pôsobivých gólov a udeje sa mnoho pozoruhodných vecí.

My sme sa však už teraz rozhodli zbilancovať uplynulých 12 mesiacov a posvietiť si na najdôležitejšie udalosti, ktoré hýbali éterom najkvalitnejšej hokejovej ligy sveta.

Stanley Cup korisťou „panterov“, McDavidovo čakanie pokračuje

Hráči Floridy Panthers oslávili na konci júna premiérový zisk Stanleyho pohára. Po minuloročnom neúspešnom finále proti Vegas Golden Knights si napravili chuť vo finále play-off proti Edmontonu Oilers a hoci v sérii s „olejármi“ stratili vedenie 3:0, v rozhodujúcom siedmom dueli na domácom ľade v Sunrise triumfovali 2:1 a dosiahli historický úspech.

Rozhodujúci duel „rozsekol“ na konci druhej tretiny Sam Reinhart.

Trofej Conna Smythea udeľovaná najužitočnejšiemu hráčovi vyraďovacích bojov a oči pre plač ostali jednému z najlepších korčuliarov v dejinách Connorovi McDavidovi.

Kanaďan svoj milovaný Edmonton nepotiahol k finálovému obratu, ktorý by sa určite zaradil medzi najnosnejšie udalosti v histórii profiligy.

Otázkou ostáva, či podobnú šancu na zisk vytúženého pohára ešte niekedy dostane.

Slafkovský stále neodkryl celý potenciál

Slovenská draftová jednotka presvedčila v sezóne 2023/2024 o svojich kvalitách a ročník ukončila s nástrelom 50 kanadských bodov za 20 gólov a 30 asistencií.

Dvadsaťročný rodák z Košíc si vyslúžil nový dlhodobý a finančne zaujímavý kontrakt, ktorý potvrdil, že Montreal Canadiens na ňom chce postaviť svoju budúcnosť.

Štart do aktuálnej sezóny však nevyznieva presvedčivo, veď v čase vzniku tohto článku mal na konte iba tri góly po 30 dueloch.

Stále málo Slovákov

Stabilné pozície v klube naviazané na pravidelne spoľahlivé výkony si v roku 2024 užívala dvojica Martin Fehérváry z Washingtonu Capitals a Erik Černák z Tampy Bay Lightning. V ich prípade možno hovoriť o statuse defenzívnych stálic, za čo si zaslúžia obaja palec hore.

V epicentre diania bol často aj Martin Pospíšil, ktorý potvrdil, že v NHL sa presadil právom. V jeho prípade však o výkonnostnej stabilite príliš nemožno hovoriť.

Miesto v prvom tíme má aj aktuálne, no často dopláca na svoj bojovný herný štýl a často sa opakujúce gólové suchoty. Je to však typ hokejistu, proti ktorému sa súperom nehrá dobre. Nám sa však na neho dobre pozerá.

Ešte o minimálne jeden rok si kariéru v profilige natiahol Tomáš Tatar. Zmluva s New Jersey sa zrodila v čase, keď už mnohí predikovali návrat slovenského útočníka do Európy.

Aj teraz v tíme „diablov“ potvrdzuje, že má stále čo ponúknuť, veď v niektorých herných ukazovateľoch patrí medzi klubových lídrov. Nebude prekvapením, keď o rok budeme písať niečo podobné.

Samostatnou kapitolou je obranca Šimon Nemec. Draftová dvojka z roku 2022 odohrala vo svojej premiérovej sezóne v zámorí 60 duelov, skolektovala 19 bodov, hrala presilovky a v niektorých zápasoch pripomínala ostrieľaného harcovníka.

Pochopenie pre jeho limity v hre smerom dozadu však súčasný kouč nenašiel a v kombinácii so slabšími výkonmi sa ocitol na farme v Utice. Mimo NHL je už od polovice októbra, čo neznačí nič dobré. Nejeden hokejový expert sa už vyslovil, že Šimonovi by prospela výmena do iného klubu.

Na čoskoro uplynulý rok nikdy nezabudne útočník Adam Ružička, ktorý si pootvoril dvere do NHL, odohral nejeden výborný zápas, lenže potom prišlo jarné video s kokaínom a zvyšok je minulosťou.

Budúcnosť je otázna, keďže v zámorí druhé šance občas hráčom dajú. Súčasnosť je však taká, že urastený center nastupuje v KHL v drese Spartaku Moskva.

Bojovníci Patrik Koch a Miloš Kelemen zavreli v novembri minimálne na pár mesiacov za NHL dvere a aktuálne zarezávajú v českej extralige.

Iné dvere, s nápisom „vchod“, si ešte nedokázal otvoriť ďalší veľký prospekt hokeja pod Tatrami Dalibor Dvorský. Na farme St. Louis Blues však patrí medzi najproduktívnejších hráčov a má solídnu šancu, že minimálne v pár dueloch v NHL nastúpi, zvlášť v závere sezóny, keď už možno „bluesmani“ nebudú mať šancu na play-off.