Mazda CX-6e - nový veľký crossover sa ukázal v Bruseli - VIDEO, FOTO

Autosalón v Bruseli opäť láka všetku pozornosť automobilového trhu v Európe. Na prelome rokov mu totiž už prakticky žiaden iný autosalón nekonkuruje a to platí aj o starej legende menom Ženeva, ktorá obvykle lákala svetovú pozornosť na jar. Opäť sa nekoná ani autosalón vo Viedni, s ktorým si Brusel vedel podeliť svetové a európske premiéry. Tak sa stalo, že v Bruseli si svoje miestečko našla aj európska špecifikácia elektrického crossoveru od Mazdy.
Model vychádza zo spolupráce s čínskou automobilkou Changan, z ktorej sa už na našich cestách dostal model Mazda 6e. CX-6e je dvojičkou čínskej verzie s názvom Mazda EZ-60. Ako označenie číslom 6 naznačuje, ide o auto stojace niekde medzi novou CX-5 a veľkými spaľovaco-hybridnými vozidlami CX-60 a CX-80. Pravdou však zostáva, že CX-6e je väčším autom, než CX-60-tka a to o dobrých 10 centimetrov. Nejde teda o žiadneho drobca. S dĺžkou 4850 mm a rázvorom 2902 mm sa model zaraďuje do vyššej strednej triedy a v európskom ponímaní patrí k prémiovým crossoverom/SUV.
Žiadne dramatické technikálie
CX-6e je teda poriadne prerastený crossover s karosériou v štýle SUV Coupe, no jeho špecifikácia presne zodpovedá očakávaniam a predpokladom, ktoré Mazda pri elektromobiloch má. A síce: žiadne gigantické batérie s najdrahšou chémiou. Naopak LFP stabilná a bezpečná chémia pre čo najrýchlejšie nabíjanie. Model prichádza na európske trhy iba s jednou špecifikáciou.
Baterka má kapacitu 78 kWh a aj keď tlačová správa nešpecifikuje na akom napätí fičí, keďže model 6e zostáva verný 400V architektúre, nie je prečo sa domnievať, že by to pri CX-6e malo byť iné. Batéria umožňuje DC nabíjanie s výkonom 195 kW a AC nabíjanie výkonom 11 kW.
Rýchlonabíjačka dodá vozidlu 70% kapacity baterky (z 10 na 80%) za 24 minút. O pohon sa stará zadný elektromotor s výkonom 190 kW (258 k) s krútiacim momentom 290 Nm. V Číne pritom existuje aj EREV verzia s menšou baterkou a predlžovačom dojazdu v podobe 1,5 litrového štvorvalca. O týchto verziách zatiaľ v Európe nepadla reč.