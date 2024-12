Dvorský verí, že do tretice to vo štvrťfinále vyjde. Vysvetlil, prečo sa pripojí až pred Vianocami

Keď sa hokejová verejnosť dozvedela, že Dalibor Dvorský je uvoľnený na majstrovstvá sveta do 20 rokov, sila slovenského tímu razom stúpla.

Draftová desiatka do NHL z minulého roka má zatiaľ skvelú polsezónu v Springfielde v nižšej zámorskej súťaži AHL a najmä má vzhľadom na svoj vek odohrané až tri svetové šampionáty tejto vekovej kategórie.

K slovenskej reprezentácii, ktorá sa už vyše týždňa v Kanade pripravuje na MSJ, sa 19-ročný rodák zo Zvolena pripojí až krátko pred Vianocami.

Ešte 4 zápasy v AHL

„Riešilo to vedenie klubu s naším národným tímom. Chceli, aby som vynechal čo najmenej zápasov tímu v AHL. S reprezentáciou však stihnem niekoľko tréningov, čo je fajn. Nemyslím si, že by to mal byť problém. Čakajú ma ešte štyri zápasy. Sedemnásteho decembra ideme na dlhý ´trip´. Posledný duel by som mal mať na predmestí Montrealu v Lavale. Odtiaľ pôjdem na dvadsiatky. Program je náročný, ale som na to zvyknutý,“ povedal Dvorský v rozhovore pre denník Šport.

Dvorský nechýbal na posledných troch MS hokejistov do 20 rokov vrátane tých, na ktorých Slováci prehrali vo štvrťfinále s Kanaďanmi a Fínmi až po dramatických koncovkách s víťazným gólom súperov v predĺžení.

„Viem, aký má čaká hokej a tempo hry. Do každého zápasu musím dať všetko, lebo v nich rozhodujú maličkosti. Budem sa usilovať v tomto smere pomôcť aj mladým chalanom, nech to majú ľahšie. Musíme mať dobre rozdelené úlohy,“ pokračoval Dvorský.

Nech to do tretice vyjde

Hokejista, ktorý v aktuálnej sezóne AHL v 23 zápasoch nazbieral 19 bodov (10+9), verí, že do tretice už Slováci budú vo štvrťfinále úspešní. Aj keď v tíme už z dôvodu vekového limitu chýbajú lídri z predchádzajúcich rokov ako Šimon Nemec, Filip Mešár, Adam Sýkora či Samuel Honzek.

„Stále si myslím, že máme kvalitu, aj keď sa o tomto tíme toľko nerozpráva. Sám mám v hlave rovnaké nastavenie ako pred rokom, možno aj vyššie. Chcem v Ottawe niečo dokázať,“ uviedol Dvorský.

Možné je všetko

Skúsený a najmä hokejovo zručný mladík tvrdí, že ak sa mužstvo dostane do štvrťfinále, je možné všetko.

„Naše tesné prehry vo štvrťfinále posledných dvoch MSJ sú ukážka toho, že šampionáty sú o jednom zápase a v predĺžení to je o jedinom góle. Ak by nastala podobná situácia do tretice, pevne verím, že rozhodujúci zásah dáme my. Na druhej strane máme mnoho skúseností. Podobné situácie máme už “odžité“. Sme skúsenejší a chceme zabojovať o semifinále,“ doplnil Dvorský pre Šport.