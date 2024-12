Za chyby sa platí! Zlyhanie brankára Dostála potrestali Slafkovský s Dachom - VIDEO

Slabá sezóna hokejistov Montrealu sa začína preklápať k pozitívnejším číslam. V pondelkovom súboji NHL si Montreal poradil s Anaheimom 3:2 po samostatných nájazdoch a mal na tom podiel aj Juraj Slafkovský.

Slovenský útočník asistoval pri góle Kirbyho Dacha na 2:2 a duel sa posunul do predĺženia. V ňom gól nepadol, ale v samostatných nájazdoch skórovali Patrik Laine a Cole Caufield a to stačilo na dvojbodový zisk pre domácich.

Montreal vyhral tretí z posledných štyroch zápasov a hoci zostal v tabuľke Východnej konferencie posledný, na trio Buffalo, Detroit a Ottawa stráca už len jeden bod.

Dobrá robota od Slafkovského

Slafkovského trinásta asistencia v sezóne a štvrtý bod po štyroch zápasoch s nulou na konte sa zrodil po chybe brankára Lukáša Dostála, ktorý nezachytil puk letiaci popri mantineli za svojou bránkou.

Slafkovský ho však pohotovo stlmil, poslal pred bránku Dachovi a ten už nemal problém streliť gól. Dostál sa totiž nestačil vrátiť do bránky. Vyrovnávajúci gól Canadiens na 2:2 padol iba 11 sekúnd po tom, čo Troy Terry poslal hostí v druhej tretine do vedenia.

„Dobrá robota od Slafkovského a mňa gól môže len povzbudiť. Myslím si, že do odkrytej bránky je asi jediná možnosť, ako môžem ja streliť gól,“ zasmial sa Kirby Dach, ktorý skóroval prvýkrát po 20 zápasoch, čiže od 26. októbra.

„Som šťastný aj za neho, lebo potrebuje získať späť sebadôveru a to sa stane vtedy, keď strelíte pár gólov. Potrebuje to on a potrebujem to aj ja,“ povedal Slafkovský o spolupráci s Dachom na webe NHL.

Laine si získava rešpekt brankárov

V poslednom čase túto dvojicu zatieňuje tretí člen ich útoku Patrik Laine. Proti Anaheimu sa opäť blysol presilovkovým gólom na 1:0 a pripísal si aj víťazný gól zo samostatného nájazdu. Po návrate do súťažného diania po zranení kolena 26-ročný Fín odohral štyri zápasy, v ktorých strelil tri góly a pridal jednu asistenciu.

Na konte má už viac gólov ako jeho spoluhráči z útoku Slafkovský a Dach, ktorí odohrali 25, resp. 28 duelov. „Získava si rešpekt brankárov. Jeho strelu je len veľmi ťažké zastaviť,“ pochválil Laineho brankár Montrealu Sam Montembeault.