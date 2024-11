Kelemen a Koch opúšťajú zámorie. Miera k našim susedom

Dvaja slovenskí hokejisti sa minimálne nateraz lúčia so zámorím. Organizácia Utah HC totiž uvoľnila Miloša Kelemena a Patrika Kocha na hosťovanie do českých klubov. Útočník Kelemen bude hrať za Pardubice, obranca Koch za Třinec.

Americký tím o tom informoval prostredníctvom platformy X. Potvrdil tým dohady, ktoré o spomenutej dvojici kolovali už niekoľko dní.

ROSTER MOVES Utah Hockey Club has loaned defenseman Patrik Koch to HC Oceláři Třinec (Czechia Extraliga) Utah has also loaned forward Milos Kelemen to HC Dynamo Pardubice (Czech Extraliga) — Utah Hockey Club PR (@UtahHC_PR) November 26, 2024

Koch aj Kelemen to v zámorí dotiahli až do NHL. Ešte vo farbách Arizony Coyotes si 27-ročný obranca Koch pripísal jeden štart, o dva roky mladší krídelník Kelemen zasiahol do 24 zápasov profiligy. Ďalšie skúsenosti zbierali v AHL.

Koch mal do Třinca namierené už vlani v lete po troch sezónach vo Vítkoviciach, vtedy však zvíťazila ponuka z USA. „Oceliarom“ by teraz mal pomôcť dostať sa z mizérie, obhajca titulu je totiž v aktuálnej tabuľke jedenásty.

Kelemen v českej extralige strávil jednu sezónu v Mladej Boleslavi, po bronze na ZOH 2022 odišiel do zámoria a tam hrával doteraz. Pardubice sú v súčasnosti na čele hodnotenia najvyššej českej súťaže.