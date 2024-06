Florida sa teší z historicky prvého Stanleyho pohára, Edmonton nenapodobnil kúsok Toronta spred 82 rokov (video)

Hokejisti Floridy Panthers oslavujú premiérový zisk Stanleyho pohára.

Po minuloročnom neúspešnom finále proti Vegas Golden Knights si napravili chuť v tohtosezónnom finále play-off proti Edmontonu Oilers a hoci v sérii s „olejármi“ stratili vedenie 3:0, v rozhodujúcom siedmom dueli na domácom ľade v Sunrise triumfovali 2:1 a dosiahli historický úspech. Rozhodujúci duel „rozsekol“ na konci druhej tretiny Sam Reinhart.

Historický „comeback“ Edmontonu sa nekonal

„Panteri“ inkasovali v predchádzajúcich troch dueloch až osemnásť gólov, pričom sami sa strelecky presadili iba päťkrát, čím dovolili Edmontonu pomýšľať na historický „comeback“.

Ten sa však napokon nekonal. Aj vďaka brankárovi Sergejovi Bobrovskému, ktorý v zápase číslo sedem pustil za svoj chrbát iba jednu z 24 striel, ktoré naňho smerovali.

„Nebolo to ľahké, ale stálo to za to. Chcem si to užiť,“ okomentoval víťazstvo 35-ročný rodák z ruského Novokuznecka.

Motivácia navyše

„Už to nie je sen. Konečne je to realita. Nemôžem tomu uveriť,“ vyhlásil útočník Floridy Matthew Tkachuk, syn legendárneho Keitha Tkachuka.

Ten mal proti Edmontonu o motiváciu navyše, keďže pred pôsobením na Floride hrával v tíme Calgary Flames. A to je odveký rival Edmontonu.

„Pozdravujem mojich fanúšikov v Calgary. Viete, že som nemohol dovoliť, aby to Edmonton vyhral.“

Kapitán Edmontonu smútil

Keďže Edmonton nedotiahol siedmy duel do úspešného konca, nestal sa po Toronte druhým tímom v histórii súťaže, ktorý dokráčal k zisku Stanleyho pohára po otočke z 0:3 na 4:3. Maple Leafs to dokázali ešte v roku 1942. „Olejári“ zároveň neukončili 31-ročné čakanie kanadského tímu na zisk najcennejšej hokejovej zámorskej trofeje. Zatiaľ posledný kanadský šampión bol Montreal v roku 1993.

„Krátko predtým, ako sme dostali gól na 1:2, sme sa mohli ujať vedenia my,“ smútil kapitán Oilers Connor McDavid, pre ktorého mohlo byť slabšou náplasťou aspoň to, že ho vyhlásili na najužitočnejšieho hráča play-off. McDavid sa stal iba druhým korčuliarom po Reggiem Leachovi z Philadelphie Flyers v roku 1976, ktorý dostal Trofej Conna Smythea po tom, ako so svojím tímom prehral vo finále play-off.