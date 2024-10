Sagan tvrdí, že z pelotónu sa vytrácajú ľudskosť a vzťahy. Po kariére si užíva voľnosť a slobodu (foto)

Trojnásobný svetový šampión na dôchodku Peter Sagan spomína na všetko pekné, čo ho postretlo počas závratnej cyklistickej kariéry.

Zároveň však dodáva, že svetová cyklistika sa za posledné roky zmenila. Tvrdí, že v nej prevláda stres a napätie z neustáleho požadovania vysokej výkonnosti a vytráca sa ľudskosť a kamarátske vzťahy.

Mladí nevedia komunikovať

„Preteky sú preteky, ale kedysi boli aj také s menším stresom. Teraz sú dôležité akékoľvek preteky a potrebujete tam odovzdať všetko. Samozrejme, keď sme jazdili na Miláno-San Remo, Flámsku, Roubaix, či na svetovom šampionáte, tam bolo veľa stresu a odhodlania urobiť čo najlepší výsledok. Potom sme však absolvovali aj preteky ako Tour Down Under, Argentínu či Okolo Kalifornie, kde sme sa počas etáp rozprávali, žartovali, všetci sme mali dobré vzťahy. A dnes? Posledné dva roky ma v pelotóne nikto nepozdravil, lebo sme sa nepoznali. Z nášho športu sa vytratila ľudskosť. My starší sme sa ešte dokázali porozprávať, ale s tými mladšími sa už nedalo. Aj na malých pretekoch vládlo napätie ako na majstrovstvách sveta,“ uviedol Sagan v rozhovore na webe larazon.es.

Svoje myšlienky rozvinul zo športu aj na celú spoločnosť, ktorá je podľa neho poznačená nedávnou celosvetovou pandémiou koronavírusu.

„Mladí majú dnes celkovo problém sa porozprávať. Je pravda, že im ublížila pandémia COVID-19. Je pravda, že mladí ľudia, ktorí mali vtedy 13, 14 či 15 rokov, dnes nevedia normálne komunikovať tvárou v tvár. Radšej používajú textové správy či Instagram,“ myslí si Sagan.

Extrémne preteky

Jeho rozhovor pre španielske médiá sa zrodil počas extrémnych terénnych pretekov Škoda Titan Desert Almeria.

Počas nich museli cyklisti absolvovať počas štyroch dní takmer 400 km v púštnych aj horských podmienkach v okolí Almeríe s celkovým prevýšením 6-tisíc m.

Sagan obsadil 29. miesto spomedzi 369 klasifikovaných pretekárov s výsledným časom 15 hodín, 41 minút a 24 sekúnd. O výsledky mu však už dávno nejde.

Žije rôznými kultúrami

V júni absolvoval na pretekoch Okolo Slovenska rozlúčku so slovenskými fanúšikmi na ceste a o mesiac neskôr aj na horských bicykloch na majstrovstvách Slovenska pri Košiciach.

Teraz podľa vlastných slov robí to, čo ho baví a napĺňa. Obieha preteky na rôznych povrchoch, často ich spája so sponzorskými a ambasádorskými aktivitami.

„Užívam si slobodu. Mám stále svojich sponzorov, ktorí ma volajú na akcie. V pláne mám aj podujatia pod hlavičkou Specialized v Ázii – Kórejskej republike, Taiwane aj Číne. Jazdím gravel aj na horskom bicykli. Žijem rôznymi kultúrami, stretávam ľudí a mám to rád. V pláne mám aj ďalšie preteky kategórie Titan v Arabskej púšti. Veľmi sa mi to páči,“ skonštatoval sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France.