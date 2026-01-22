Diaľničné známky treba kupovať cez oficiálnu stránku, NDS upozorňuje vodičov na podvodníkov

Podvodníci síce od kupujúceho vyberú peniaze, ale známku neposkytnú a získajú jeho osobné údaje.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Národná Národná diaľničná spoločnosť má v pláne spolupracovať s vysokými školami diaľničná spoločnosť
Foto: ilustračné, SITA/Peter Rusko.
Slovensko Cestná doprava Doprava a infraštruktúra z lokality Slovensko

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje motoristov na podvodné internetové stránky ponúkajúce elektronické diaľničné známky. Podvodníci síce od kupujúceho vyberú peniaze, ale známku neposkytnú a získajú jeho osobné údaje.

Ako informovala NDS, zaznamenali pokusy o podvodný predaj diaľničných známok prostredníctvom anonymnej stránky, ktorá verne napodobnila dizajn oficiálnej stránky. Po zásahu diaľničiarov bola podvodná stránka zablokovaná, no teraz sa objavila pod novou doménou. NDS preto využíva všetky dostupné právne možnosti, aby takéto podvodné konanie zastavila.

Oficiálny predaj diaľničných známok prebieha výlučne prostredníctvom stránky www.eznamka.sk cez aplikáciu eznamka alebo cez oficiálne predajné miesta,“ zdôraznili diaľničiari. Diaľničiari v tejto súvislosti apelujú na motoristov, aby sa pri nákupe diaľničnej známky nenechali oklamať a využívali výhradne oficiálne kanály, čím získajú istotu, že známku skutočne zakúpili a sú chránení pred podvodníkmi.

Firmy a inštitúcie: Národná diaľničná spoločnosť (NDS)
Okruhy tém: elektronická diaľničná známka Podvod

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk