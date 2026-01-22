Real Madrid zostal na čele rebríčka najvýnosnejších klubov, FC Liverpool preskočil anglických rivalov

Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid si udržal vedúcu pozíciu v rebríčku najbohatších futbalových klubov, zatiaľ čo FC Liverpool prvýkrát predstihol ostatné anglické kluby. Informácie pochádzajú zo štúdie Deloitte Money League za sezónu 2024/2025.
Na Bernabéu tentoraz ovácie postojačky. Real Madrid sa nezastavil ani na sekundu a Monaku nadelil „šestku“
„Biely balet“ za sledované obdobie vygeneroval príjmy takmer 1,2 miliardy eur, aj keď nezískal žiadnu významnú trofej. Rekonštrukcia Štadióna Santiaga Bernabéua na multifunkčný areál prispela k vysokým komerčným príjmom, ktoré dosiahli 594 miliónov eur, čo by samo o sebe zaradilo klub do Top 10.
Iný španielsky tím FC Barcelona sa vrátil na druhé miesto s príjmami 975 miliónov eur. Podarilo sa mu to napriek tomu, že celý ročník odohral mimo svojho domovského štadióna Camp Nou, ktorý je v prestavbe. Tretí je nemecký Bayern Mníchov s 861 miliónmi eur, tesne pred Parížom Saint-Germain. Príjmy Francúzov ovplyvnil ich premiérový celkový triumf v Lige majstrov.
Barca prežila mráz v Prahe. Fermin López žiaril, Lewandowski proti Slavii skóroval na obe strany
Zostávajúcim priečkam v elitnej desiatke dominujú anglické kluby, pričom FC Liverpool zaznamenal najvýraznejší rast príjmov – o 836 miliónov eur. To všetko vďaka rozšíreniu štadióna Anfield, návratu do Ligy majstrov a zisku titulu v Premier League.
Manchester City klesol z druhej na šiestu pozíciu po predčasnom vypadnutí z Ligy majstrov a treťom mieste v lige po štyroch tituloch bez prerušenia. Manchester United tiež stratili pozíciu, keď skončil až za londýnskym Arsenalom na ôsmom mieste po absencii v Lige majstrov a 15. mieste v Premier League.
Real Madrid ako prvý klub zaznamenal počas jednej sezóny miliardové príjmy
Spolu 20 najvýnosnejších európskych klubov zaznamenalo 11-percentný nárast príjmov na 12,4 miliardy eur. Podľa Tima Bridga z Deloitte Sports Business Group kľúčovou stratégiou klubov je zameranie sa na rozvoj komerčných príjmov a diverzifikáciu prostredníctvom rozšírenia značky a využitia štadiónov ako celoročných zábavných destinácií so súčasťami ako pivovary, hotely a reštaurácie.
Prvé 32-členné majstrovstvá sveta klubov zvýšili príjmy, čo pomohlo Bayernu dostať sa prvýkrát od sezóny 2020/2021 do Top 3. Najlepšie hodnotený klub mimo tradičných piatich veľkých líg Európy je portugalská Benfica Lisabon na 19. stupienku.
Po polročnej absencii sa do zostavy Bayernu Mníchov vracia Musiala. Nájde stratenú formu?
Najvýnosnejším ženským klubom bol po zisku titulu v Lige majstrov londýnsky Arsenal s tržbami 25,6 milióna eur, čím prekonal tímy FC Chelsea aj FC Barcelona.