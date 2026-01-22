Real Madrid zostal na čele rebríčka najvýnosnejších klubov, FC Liverpool preskočil anglických rivalov

„Biely balet“ vedie rebríček klubových príjmov, „The Reds“ zaznamenali výrazný nárast.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Santiago Bernabeu Stadium
Štadión Santiaga Bernabéua v Madride. Foto: www.gettyimages.com
Európa Futbal Futbal z lokality Európa

Španielsky futbalový veľkoklub Real Madrid si udržal vedúcu pozíciu v rebríčku najbohatších futbalových klubov, zatiaľ čo FC Liverpool prvýkrát predstihol ostatné anglické kluby. Informácie pochádzajú zo štúdie Deloitte Money League za sezónu 2024/2025.

„Biely balet“ za sledované obdobie vygeneroval príjmy takmer 1,2 miliardy eur, aj keď nezískal žiadnu významnú trofej. Rekonštrukcia Štadióna Santiaga Bernabéua na multifunkčný areál prispela k vysokým komerčným príjmom, ktoré dosiahli 594 miliónov eur, čo by samo o sebe zaradilo klub do Top 10.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Iný španielsky tím FC Barcelona sa vrátil na druhé miesto s príjmami 975 miliónov eur. Podarilo sa mu to napriek tomu, že celý ročník odohral mimo svojho domovského štadióna Camp Nou, ktorý je v prestavbe. Tretí je nemecký Bayern Mníchov s 861 miliónmi eur, tesne pred Parížom Saint-Germain. Príjmy Francúzov ovplyvnil ich premiérový celkový triumf v Lige majstrov.

Zostávajúcim priečkam v elitnej desiatke dominujú anglické kluby, pričom FC Liverpool zaznamenal najvýraznejší rast príjmov – o 836 miliónov eur. To všetko vďaka rozšíreniu štadióna Anfield, návratu do Ligy majstrov a zisku titulu v Premier League.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Manchester City klesol z druhej na šiestu pozíciu po predčasnom vypadnutí z Ligy majstrov a treťom mieste v lige po štyroch tituloch bez prerušenia. Manchester United tiež stratili pozíciu, keď skončil až za londýnskym Arsenalom na ôsmom mieste po absencii v Lige majstrov a 15. mieste v Premier League.

Spolu 20 najvýnosnejších európskych klubov zaznamenalo 11-percentný nárast príjmov na 12,4 miliardy eur. Podľa Tima Bridga z Deloitte Sports Business Group kľúčovou stratégiou klubov je zameranie sa na rozvoj komerčných príjmov a diverzifikáciu prostredníctvom rozšírenia značky a využitia štadiónov ako celoročných zábavných destinácií so súčasťami ako pivovary, hotely a reštaurácie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prvé 32-členné majstrovstvá sveta klubov zvýšili príjmy, čo pomohlo Bayernu dostať sa prvýkrát od sezóny 2020/2021 do Top 3. Najlepšie hodnotený klub mimo tradičných piatich veľkých líg Európy je portugalská Benfica Lisabon na 19. stupienku.

Najvýnosnejším ženským klubom bol po zisku titulu v Lige majstrov londýnsky Arsenal s tržbami 25,6 milióna eur, čím prekonal tímy FC Chelsea aj FC Barcelona.

Firmy a inštitúcie: Bayern MníchovDeloitteFC BarcelonaReal Madrid
Okruhy tém: Rebríček Football Money League
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk