Legendárny nemecký futbalista spadol počas lyžovačky. Je pri vedomí, čaká ho operácia

Bývalý futbalista Lothar Matthäus podstúpi vo štvrtok 22. januára operáciu pravého ramena v mníchovskej nemocnici. Rekordný nemecký reprezentant (150 štartov) prezradil, že sa to stalo na lyžiarskej zjazdovke.
„Bol to posledný zjazd počas mojej dovolenky. Svah bol zľadovatený a hrboľatý. Už som sa tešil na obed v horskej chate, keď som zrazu spadol na pravý bok,“ prezradil s tým, že si nevšimol hrboľ, o ktorý sa lyže zachytili.
Jeho priateľka Theresa, ktorá má 27 rokov, ho odviezla do približne 280 kilometrov vzdialeného Mníchova do ordinácie športového lekára, ktorý mu počas magnetickej rezonancie diagnostikoval dvojité natrhnutie väzov.
„Narazil som si aj niekoľko rebier na pravej strane, čo je veľmi bolestivé. A pravú ruku nosím v závese. Ale celkovo sa mi darí dobre. Teraz je dôležitá rýchla operácia, ktorá zrejme nebude veľkým zákrokom. Potom si myslím, že sa budem môcť čoskoro vrátiť do práce,“ uviedol pre denník Bild.
Aktuálne pôsobí ako televízny expert a komentátor futbalových stretnutí. Od 21.00 h sa mal pozrieť na duel Európskej ligy medzi AS Rím a VfB Stuttgart priamo v hlavnom meste Talianska, kde v roku 1990 vyhral s nemeckým národným tímom majstrovstvá sveta.
Svoju účasť musel zrušiť. Jeho expertnú úlohu prevezme Felix Kroos (34). Cez víkend by mal asistovať pri dueli medzi Unionom Berlín a Borussiou Dortmund.
Uvidí sa, či sa 64-ročný Matthäus daného stretnutia ako expert zúčastní. Len minulý víkend hral skvelo za FC Bayern Mníchov na turnaji legiend a potom odišiel na lyžovačku.