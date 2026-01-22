Šok vo francúzskom futbale. Majstra sveta vyšetrujú pre obvinenia z moderného otroctva

Podľa francúzskej prokuratúry má ísť o prípad kolumbijskej rodiny, ktorá pracovala pre obrancu Paríža Saint-Germain Lucasa Hernándeza.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
France Soccer Champions League Final
Presnel Kimpembe z PSG (vľavo) a Lucas Hernandez z PSG opúšťajú Elyzejský palác po ceremoniáli po víťazstve tímu vo finále Ligy majstrov 2024/2025 medzi Parížom Saint-Germain a Interom Miláno, v nedeľu 1. júna 2025 v Paríži. Foto: SITA/AP
Francúzskeho reprezentanta a majstra sveta z roku 2018 Lucasa Hernándeza vyšetrujú pre podozrenie z obchodovania s ľuďmi a nelegálneho zamestnávania. Podľa francúzskej prokuratúry má ísť o prípad kolumbijskej rodiny, ktorá pracovala pre obrancu Paríža Saint-Germain.

Členovia rodiny tvrdia, že pracovali dlhé hodiny bez nároku na dovolenku a bez potrebných pracovných povolení. Ich právnička Lola Duboisová hovorí o ekonomickej zraniteľnosti a dokonca o forme „moderného otroctva“, keďže pracovné zmluvy mali byť spísané až približne rok po začiatku ich zamestnania.

Prípad vyvolal silnú odozvu najmä pre Hernándezovo meno a status hviezdy svetového futbalu. Dvadsaťdeväťročný obranca patril k pilierom francúzskeho tímu, ktorý na MS 2018 v Rusku získal titul majstra sveta, a dnes patrí medzi najznámejšie tváre PSG.

Hernández a jeho manželka Victoria Triay však obvinenia odmietajú. V spoločnom vyhlásení uviedli, že boli zo strany rodiny zmanipulovaní a že ich dôvera bola zneužitá. „Títo ľudia s nami žili s rešpektom a dôstojnosťou,“ odkázal futbalista.

Celá záležitosť je už v rukách justície a môže mať vážne právne aj reputačné dôsledky. Vyšetrovanie tak vrhá tieň pochybností na jednu z hviezd francúzskeho futbalu a ukazuje, že ani slávne meno nemusí znamenať imunitu pred zákonom.

