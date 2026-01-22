Wizz Air zvýši frekvenciu letov medzi Bratislavou a Košicami, dopyt prekonal očakávania - FOTO

Letecký dopravca Wizz Air zvýši frekvenciu letov na vnútroštátnej linke Bratislava – Košice na 13 spojení týždenne. Ako informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová, dôvodom je vysoký záujem cestujúcich o toto letecké spojenie. Zvýšenie počtu letov vstúpi do platnosti od 21. marca 2026, keď sa počet frekvencií navýši zo súčasných deviatich.
Medzi Bratislavou a Košicami sa tak bude lietať dvakrát denne, a to s rannou aj večernou rotáciou každý deň okrem stredy, keď zostane zachovaná jedna rotácia. Letenky sú v predaji už teraz, pričom ceny začínajú od 18,89 eura za jednosmerný let a od 37,78 eura za spiatočný let.
„Teší nás, že môžeme ďalej posilniť letecké spojenie na trase Bratislava – Košice. Dopyt po tejto linke už teraz prekonal naše očakávania,“ uviedla manažérka korporátnej komunikácie spoločnosti Wizz Air Vera Jardan.
Ako doplnila, spustenie prvej vnútroštátnej linky na Slovensku bolo pre spoločnosť významným míľnikom a dopravca plánuje svoju ponuku letov naďalej rozširovať. Wizz Air v súčasnosti ponúka zo Slovenska celkovo 35 liniek do 34 destinácií v 22 krajinách. V roku 2025 dopravca prevádzkoval viac ako 2 000 letov do a zo Slovenska, prepravil takmer pol milióna cestujúcich a dosiahol mieru dokončenia letov na úrovni 99,78 percent.