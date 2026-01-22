Východoslovenskému múzeu sa podarila výnimočná akvizícia, do zbierky získalo 200-ročné kyvadlové hodiny – FOTO

Východoslovenskému múzeu (VSM) sa podarila výnimočná akvizícia, do zbierok získalo 200-ročné kyvadlové hodiny z dielne košického majstra Johanna Lehrnera „Kassána“ (Košičana). Ako na tlačovej besede objasnil riaditeľ VSM Dominik Béreš, po takmer dvojročnom úsilí sa im hodiny podarilo zakúpiť od viedenského kunsthistorika a starožitníka.
Cena hodín bola pôvodne 60-tisíc eur, múzeu sa ale podarilo znížiť ju na polovicu, a teda napokon stáli 30-tisíc eur. Z tejto sumy polovicu, čiže 15-tisíc eur, zafinancoval Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý je zriaďovateľom VSM. Ďalšími piatimi tisícmi eur na ne prispel Fond na podporu umenia, od ktorého ale žiadali 15-tisíc eur.
Nová expozícia
Na financovaní sa podieľala aj súkromná sféra, čo podľa riaditeľových slov v slovenských podmienkach nie je úplne bežné. Sumu päťtisíc eur poskytla spoločnosť Ness Slovensko, ďalšou tisíckou prispel Kiwanis Club Košice. Ostatok prostriedkov zafinancovalo múzeum z vlastných zdrojov. Hodiny sa stávajú súčasťou fondu historického nábytku VSM.
Béreš ozrejmil, že by mali byť súčasťou novej expozície, na projektovej dokumentácii ktorej aktuálne pracujú. Tá by pravdepodobne mala byť na budúci rok umiestnená v priestoroch Katovej bašty. V pláne je osem tematických okruhov, ktoré by mali verejnosti priblížiť historické interiéry. Riaditeľ VSM tiež ozrejmil, že hodiny majú pred sebou cestu do Prahy, kde sídli celosvetovo uznávaný odborník na tento typ hodín.
„Dostanú definitívnu bodku, takzvané ‚premazanie‛, keď to môžem tak neodborne povedať, aby dlhoročne fungovali,“ dodal. Na cestu do Česka si počkajú starostlivo zabalené v depozitári.
Výnimočnosť artefaktu
Predajca, viedenský starožitník a kunsthistorik Stephan Andréewitch, priblížil, že hodiny zakúpil zhruba pred piatimi rokmi, vyzdvihol Bérešovu úlohu pri akvizícii hodín. Pripustil, že je veľmi náročné zrekonštruovať celý príbeh a históriu historických artefaktov. V prípade týchto Lehrenerových hodín ich našiel v Nemecku, no nevedno, kde sa nachádzali predtým.
Cenu, za ktorú hodiny pôvodne odkúpil, uviesť nechcel, priznal však, že jeho profit je veľmi malý. Zdôraznil, že motiváciou bolo dostať artefakt do mesta, kde boli vyrobené. Aj on prízvukoval výnimočnosť daných hodín. Cena za takýto typ hodín podľa jeho slov začína na 50 či 60, ale aj 80-tisíc eurách, v závislosti od ďalších charakteristík aj viac.
Lehrnerova tvorba
Lehrner sa narodil koncom 18. storočia, počiatky jeho tvorby sa datujú zhruba do roku 1820. Jeho tvorba bola podľa Bérešových slov na danú dobu veľmi prevratná, jeho systémy už pred 200 rokmi boli mimoriadne precízne, napríklad jeho ciferníky neraz zobrazovali nielen čas, ale aj polohu mesiaca, ročné obdobie či neskôr aj dni a teplotu v miestnosti. Boli výnimočné aj dlhým chodom. Zakúpené hodiny na jedno natiahnutie dokážu fungovať až šesť mesiacov, čo je veľmi neobvyklé.
Okrem iného bol Lehrner váženým občanom mesta, podľa riaditeľa VSM jedna z najvýznamnejších tunajších osobností prvej polovice 18. storočia. Nebol totiž len hodinárskym majstrom, ale aj členom mestskej rady, taktiež sa staral o vežové hodiny na Dóme sv. Alžbety a založil a viedol významnú finančnú inštitúciu v Hornom Uhorsku, takzvanú Košickú sporiteľňu. Hodinárova dielňa stála na súčasnej Továrenskej ulici, zrejme ale bola bezprostredne po jeho smrti predaná. Dostupné zdroje tiež ukazujú, že majster hodinár je pochovaný na košickom cintoríne Rozália, avšak konkrétne miesto jeho posledného odpočinku nie je známe.
Zaslúžená pozornosť
Zakúpené kyvadlové nástenné hodiny majú 160 centimetrov. Sú bez známok porušenia či reštaurovania, v pôvodnom neporušenom stave a v plnej funkčnosti. Rok ich výroby je zhruba 1825 až 1830. Majú puzdro z masívneho čerešňového dreva s intarziou z brezy, smaltovaný ciferník, pozlátený rámik s rytým vzorom a moderné oceľové ručičky, sekundovú ručičku. Strojček je uzavretý skleneným krytom, má dead-beat únikový mechanizmus, aj dlhý navíjací bubon, ktorý vyčnieva zo zadnej časti puzdra. Hodiny majú aj veľké olovené závažie, ktoré sa pohybuje za stenou puzdra, pružinové zavesenie a kyvadlo z oceľovej tyče.
Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) vyjadril presvedčenie, že takéto historické kúsky od rodákov z územia si zaslúžia pozornosť. „Budem rád, ak budeme môcť aj do budúcna takéto kúsky získavať,“ dodal. Riaditeľ spoločnosti Ness Slovensko Tomáš Futaš tiež vyjadril názor, že firmy pôsobiace v regiónoch by mali mať aj spoločenskú zodpovednosť voči komunitám, kde pôsobia, a vracali časť hodnoty späť do spoločnosti.