Kontaminované výrobky značky Nestlé neboli distribuované na Slovensko, ÚVZ situáciu ďalej kontroluje

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) tento a minulý týždeň informoval, že z trhu sťahujú počiatočnú dojčenskú výživu BEBA značky Nestlé, v ktorej bol na základe vykonaných laboratórnych analýz zistený cereulid. Podľa varovného oznámenia Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá ide o výrobky vyrobené v Nemecku od výrobcu Nestlé Nutrition GmbH, Nestlé Deutschland.
Ako vo štvrtok ÚVZ informoval, príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva v stredu 21. januára vykonal kontrolu, ktorou zistil, že uvedená spoločnosť nedistribuovala žiaden z daných výrobkov na slovenský trh. „Distribúcia dotknutých potravín do Slovenskej republiky inými distribútormi je v štádiu šetrenia, a po ukončení budeme tento oznam aktualizovať,“ uzavrel ÚVZ SR.
Nestlé sťahuje z trhu ďalšie produkty, ide najmä o dojčenskú výživu BEBA
Toxín bol zistený v produktoch BEBA supreme PRE, 800 gramov (g), číslo výrobnej dávky L51460742F1, DMT 05. 2027, EAN kód 7613287226631, BEBA expert PRE, 550 g, číslo výrobnej dávky L51700742A1, DMT 12. 2026, EAN kód 8445290917751 a BEBA Frühgeborenen Nahrung, číslo výrobnej dávky 53020742C1, DMT 29. 10. 2026. Kontaminované produkty cereulidom, a teda toxínom produkovaným baktériou Bacillus cereus, môžu spôsobiť nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, malátnosť, no nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie.
ÚVZ tento týždeň informoval, že preventívne sťahujú z trhu aj ďalšie výrobky značky Nestlé, a to BEBA pre, BEBA expert, BEBA comfort, BEBA supreme, z ktorých vybrané šarže sa neodporúča používať na prípravu stravy pre dojčatá.