Sagan na olympiáde v Paríži nesúťažil, ale bol súčasťou pretekov mužov. „Celkom sa mi páčilo byť von z cyklistiky,“ priznal

Hviezdny Peter Sagan síce nesúťažil v pretekoch cyklistov s hromadným štartom na olympijských hrách v Paríži, napriek tomu bol ich súčasťou. V sobotu predpoludním ich totiž slávnostne odštartoval z námestia Trocadéro práve trojnásobný majster sveta.

„Dostal som pozvanie od UCI a bolo to na poslednú chvíľu. Volali mi dva di dozadu, či by som neprišiel. Ja som odpovedal kladne. Veľmi si vážim, že som dostal toto pozvanie,“ prezradil 34-ročný žilinský rodák. V sobotu večer zavítal aj do Slovenského olympijského domu v Parku La Villette.

„Som rád, že som mohol zavítať aj do Slovenského domu. Mal som tu autogramiádu a v dal som si halušky,“ pokračoval.

Preteky sledoval okrajovo

Peter Sagan už uzavrel profesionálnu kariéru športovca, keďže sa mu pod vplyvom rôznych, aj zdravotných, okolností nepodarilo kvalifikovať sa na OH 2024 do Paríža v horskej cyklistike.

Sobotňajšie preteky, ktoré napokon ovládol Belgičan Remco Evenepoel sledoval okrajovo v priestoroch Trocadéra.

„Celý deň som mal nejaké povinnosti, celý čas som bol v priestore štartu a cieľa. Celkom sa mi páčilo byť von z cyklistiky a vidieť to aj z iného pohľadu,“ poznamenal a doplnil: „Je jednoduchšie byť v pozícii fanúšika. Nevadí, všetko je tak ako má byť. Ja som sa už s mojou situáciou zmieril a som rád, že som tu mohol byť.“

Prezradil svoje plány

Paríž je pre Petra Sagana mestom zasľúbeným. Pod Víťazným oblúkom ho v minulosti sedemkrát dekorovali za víťaza bodovacej súťaže na slávnej Tour de France a k francúzskej metropole ho viaže ešte jedna súkromná spomienka.

„Mal som priestor byť tu tri týždne pred narodením syna, aby sa minimalizovali prípadné komplikácie pri jeho príchode na svet. Všetko dopadlo dobre a mám na Paríž špeciálne spomienky,“ uviedol.

A aká je najbližšia jeho budúcnosť? „Z Paríža pôjdem späť do Monaka a o niekoľko dní idem do Kolumbie. Potom ma čaká špeciálna akcia, keď v Monaku s princeznou ideme prejsť na vodných bicykloch z Korziky do Monaka. Tento rok toho mám ešte veľa,“ prezradil.

Viac povinností ako počas kariéry

Povedal aj to, že aktuálne má ešte viac povinností ako počas kariéry profišportovca. „S pribúdajúcim časom vidím, že stále je čo robiť, lebo ma pozývajú na rôzne sponzorské akcie. Robím napríklad ambasádora značke Specialized. Stále sa vo svete niečo deje a cestujem ešte viac, ako keď som bol cyklista,“ uzavrel.

Peter Sagan sa pod piatimi kruhmi predstavil v minulosti hneď dvakrát. V Londýne 2012 finišoval v cestnej cyklistike v pretekoch mužov s hromadným štartom na 34. priečke, o štyri roky neskôr v Riu de Janeiro v cross country horských cyklistov obsadil 35. miesto.