Hviezdny stredopoliar Barcelony sa zranil. Ako dlho budú Katalánci bez Pedriho?

Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona prišiel približne na mesiac o stredopoliara Pedriho. Stále iba 23-ročná opora „blaugranas“ sa zranila v stredajšom súboji Ligy majstrov na pôde českej Slavie Praha pri triumfe 4:2.
Pedri má problémy si zadným stehenným svalom. V spomenutom stretnutí nútene striedal v 61. minúte za nerozhodného stavu 2:2 a víťazný gól strelil jeho náhradník Dani Olmo.
Španielsky reprezentant po odchode z ihriska putoval do nemocnice a lekárske vyšetrenia potvrdili odhadovanú diagnózu a stanovili približnú dobu liečby na jeden mesiac.
Pedri tak vynechá záverečný zápas ligovej časti LM proti FC Kodani, ale aj niekoľko zápasov La ligy vrátane duelov proti Oviedu, Elche, Girone a Mallorce.
V prípade, že FC Barcelona postúpi v Copa del Rey cez druholigové Albacete (3. februára), nestihne ani prvé semifinále naplánovaná na nasledujúci týždeň.