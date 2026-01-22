Kuzminovej syn zažil nespravodlivosť ako jeho matka pred mnohými rokmi. Zväz reagoval na kritiku - FOTO

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová na sociálnej sieti reagovala na rozhodnutie Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) nevziať jej syna Jeliseja na zimné olympijské hry.
Súťaží v behu na lyžiach. Mal lepšie výsledky ako niektorí jeho kolegovia z disciplíny, napriek tomu sa medzi dvojicu vybraných nedostal a pod piatimi kruhmi nepredstaví.
Trojnásobná olympijská šampiónka uviedla, že „rovnakú situáciu zažila v roku 2006, keď napriek lepšej výkonnosti a výsledkom na ZOH 2006 do Talianska cestovala iná športovkyňa“.
Kuzminová sa môže so synom zapísať do histórie. Ak Jelisej dosiahne skvelé výsledky, obaja môžu byť na ZOH - FOTO
Prišla kritika
„A ja som verila, že môj syn nikdy nebude musieť zažiť podobnú nespravodlivosť. Rozhodnutie ZSL ohľadom olympijskej nominácie v bežeckom lyžovaní komentovať nebudem. Ovplyvňuje to mňa a moju výkonnosť. Poprosím o pochopenie,“ doplnila 41-ročná mimoriadne úspešná športovkyňa.
Namiesto Jeliseja cestuje do Talianska Peter Hinds a Tomáš Cenek. Zväz sa tak rozhodol reagovať na celú situáciu a poslal vyjadrenie aj agentúre SITA.
„Zväz slovenského lyžovania zdôrazňuje, že pri nominácii športovcov na Zimné olympijské hry Miláno – Cortina d’Ampezzo 2026 postupoval výlučne v súlade s platným Nominačným predpisom ZSL, ktorý bol schválený Výkonným výborom ZSL vopred a bol pre všetkých športovcov rovnaký, transparentný a záväzný,“ začal ZSL.
Kuzminovú si vážia
„Sekcia severských disciplín ZSL pri návrhu nominácie vychádzala výhradne z objektívnych športových výsledkov dosiahnutých v kvalifikačnom období, v súlade s kritériami stanovenými nominačným predpisom. ZSL nekoná a ani nemôže konať na základe subjektívnych hodnotení alebo individuálnych očakávaní, ale výlučne na základe vopred schválených športovo-technických pravidiel,“ uvádza ďalej.
„Zväz slovenského lyžovania zároveň zdôrazňuje, že nie je jediným orgánom rozhodujúcim o účasti športovcov na olympijských hrách. Návrh nominácie, spracovaný na základe výsledkov a Nominačného predpisu ZSL, bol predložený Výkonnému výboru Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktorý nomináciu potvrdil a schválil ako správnu a v súlade s platnými pravidlami,“ argumentoval zväz.
„ZSL si mimoriadne váži Anastasiu Kuzminovú ako výnimočnú osobnosť slovenského športu a trojnásobnú olympijskú víťazku, ktorej prínos pre reprezentáciu Slovenska a propagáciu športu je nespochybniteľný. Zväz však zdôrazňuje, že nemôže konať v rozpore s Nominačným predpisom ZSL schváleným 39. Výkonným výborom ZSL dňa 11. novembra 2025, ktorý platí rovnako pre všetkých športovcov bez výnimky. Zväz slovenského lyžovania považuje akékoľvek tvrdenia o inom postupe pri nominácii za nepravdivé a zavádzajúce,“ doplnil ZSL v stanovisku.
Málo prípadov
Ak by sa Jelisejovi podarilo kvalifikovať na ZOH, Slovensko by sa zaradilo do úzkeho zoznamu krajín, ktoré zažili rodinnú účasť „rodič a dieťa“ na jedných hrách.
Ide napríklad o gruzínsku strelkyňu Ninu Salukvadzeovú, ktorá súťažila so synom Tsotnem (LOH 2016), gréckych biatlonistov Athanasiosa Tsakirisa s dcérou Panagiotou (ZOH 2010) či britskí súťažiaci v curlingu otec so synom Willie a Laurence Jacksonovci (ZOH 1924).
Prípad Kuzminovcov by sa však mohol vynímať, keďže Anastasia získala pod piatimi kruhmi tri zlaté cenné kovy a ide tak o mimoriadne úspešnú športovkyňu. Jej syn Jelisej len prakticky začína svoju kariéru.