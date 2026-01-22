Nezvestný bol päť mesiacov. V Turecku objavili zohavené telo Rusa, ktorý zmizol počas pretekov

Až päť mesiacov trvalo, kým v úžine Bospor objavili telo Rusa Nikolaja Svečnikova, ktorý zmizol ešte v auguste 2025 počas každoročných plaveckých pretekov z jednej strany úžiny na druhú.
Rus zmizol počas plaveckých pretekov cez úžinu Bospor v Istanbule
Preteky na 6,5 kilometra, ktoré spájajú ázijskú a európsku časť mesta, absolvovalo viac ako 2800 plavcov z 81 krajín. Trasa pretekov bola počas súťaže uzavretá pre lodnú dopravu.
Štart bol na ázijskej strane a cieľ v európskej časti. Podľa vyhlásenia Tureckého olympijského výboru sa po zistení, že ruský plavec neprešiel cieľom, okamžite začalo pátranie v spolupráci s pobrežnou strážou a políciou. Plavci mali na dokončenie trasy časový limit dve hodiny, po ktorom ich mala vyzdvihnúť pobrežná stráž.
Joshua mal autonehodu v Nigérii. Ako je na tom bývalý svetový šampión v ťažkej váhe? - VIDEO
Pátranie po Rusovi nebolo úspešné, až jeho mŕtve telo v januári 2026 objavili na istanbulskom nábreží Bebek, neďaleko cieľa letného podujatia. Generálny konzulát Ruska v Istanbule potvrdil, že podľa výsledkov DNA testu patrí telo nájdené 20. januára 29-ročnému ruskému plavcovi.
Prokuratúra v Istanbule začala vyšetrovanie, pričom informovala, že telo bolo bez hlavy, nôh a rúk a malo oblečený plavecký dres, čo naznačovalo, že ide o Svečnikova.