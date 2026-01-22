Ani mama so synom, ani brat so sestrou. Zväz slovenského lyžovania nominoval Kapustíkovú, tá však na ZOH napokon nepocestuje

Pod piatimi kruhmi sa mala postaviť po boku svojho brata Hektora a to v rovnakej disciplíne.
Mladučká Slovenka Kira Mária Kapustíková ma za sebou vydarenú premiéru vo Svetovom pohári. foto: FB Adriana Kapustíka
Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková bola nominovaná na zimné olympijské hry v Taliansku, ktoré sa začnú 6. februára.

Zväz slovenského lyžovania (ZSL) to potvrdil len pred pár dňami. Pod piatimi kruhmi sa mala postaviť po boku svojho brata Hektora a to v rovnakej disciplíne.

Napokon je však všetko inak a zväz v stanovisku napísal, že sa napokon Kapustíková na najväčšom športovom sviatku nepredstaví.

Viacero fáz

„Zväz slovenského lyžovania informuje, že v predchádzajúcej komunikácii došlo k nepresnému označeniu statusu športovkyne Kiry Márie Kaustíkovej v súvislosti so Zimnými olympijskými hrami Miláno – Cortina 2026. Proces prideľovania olympijských miesteniek v skokoch na lyžiach prebiehal na úrovni Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) vo viacerých fázach,“ začal ZSL vo vyjadrení, ktoré dostala aj agentúra SITA.

„Po zverejnení provizórneho kvótového listu došlo v jeho záverečnej fáze k úpravám poradia v rámci rozhodnutí FIS, ktoré zohľadnili aj potrebu obsadenia súťaže zmiešaných tímov. V dôsledku tohto postupu sa konečný kvótový list FIS, oficiálne zverejnený v pondelok 20. januára 2026, líšil od predchádzajúcej provizórnej verzie,“ uvádza sa tam ďalej.

Na svedomí to má FIS

„Tento rozdiel nebol výsledkom chyby na strane Zväzu slovenského lyžovania, ale vyplýval z rozhodnutí prijatých výlučne na úrovni FIS. Podľa finálneho kvótového listu Medzinárodnej lyžiarskej federácie Slovensko v skokoch na lyžiach nezískalo ženskú individuálnu olympijskú miestenku na Zimné olympijské hry Miláno – Cortina 2026,“ píše sa ďalej.

Proces prideľovania olympijských miesteniek je v tejto chvíli zo strany FIS uzavretý a zverejnený kvótový list má definitívny charakter, uviedol ZSL.

„Za vzniknuté nejasnosti v komunikácii sa Zväz slovenského lyžovania ospravedlňuje,“ doplnil zväz v stanovisku.

