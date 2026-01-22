Ani mama so synom, ani brat so sestrou. Zväz slovenského lyžovania nominoval Kapustíkovú, tá však na ZOH napokon nepocestuje

Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková bola nominovaná na zimné olympijské hry v Taliansku, ktoré sa začnú 6. februára.
Zväz slovenského lyžovania (ZSL) to potvrdil len pred pár dňami. Pod piatimi kruhmi sa mala postaviť po boku svojho brata Hektora a to v rovnakej disciplíne.
Napokon je však všetko inak a zväz v stanovisku napísal, že sa napokon Kapustíková na najväčšom športovom sviatku nepredstaví.
Viacero fáz
„Zväz slovenského lyžovania informuje, že v predchádzajúcej komunikácii došlo k nepresnému označeniu statusu športovkyne Kiry Márie Kaustíkovej v súvislosti so Zimnými olympijskými hrami Miláno – Cortina 2026. Proces prideľovania olympijských miesteniek v skokoch na lyžiach prebiehal na úrovni Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) vo viacerých fázach,“ začal ZSL vo vyjadrení, ktoré dostala aj agentúra SITA.
„Po zverejnení provizórneho kvótového listu došlo v jeho záverečnej fáze k úpravám poradia v rámci rozhodnutí FIS, ktoré zohľadnili aj potrebu obsadenia súťaže zmiešaných tímov. V dôsledku tohto postupu sa konečný kvótový list FIS, oficiálne zverejnený v pondelok 20. januára 2026, líšil od predchádzajúcej provizórnej verzie,“ uvádza sa tam ďalej.
Na svedomí to má FIS
„Tento rozdiel nebol výsledkom chyby na strane Zväzu slovenského lyžovania, ale vyplýval z rozhodnutí prijatých výlučne na úrovni FIS. Podľa finálneho kvótového listu Medzinárodnej lyžiarskej federácie Slovensko v skokoch na lyžiach nezískalo ženskú individuálnu olympijskú miestenku na Zimné olympijské hry Miláno – Cortina 2026,“ píše sa ďalej.
Proces prideľovania olympijských miesteniek je v tejto chvíli zo strany FIS uzavretý a zverejnený kvótový list má definitívny charakter, uviedol ZSL.
„Za vzniknuté nejasnosti v komunikácii sa Zväz slovenského lyžovania ospravedlňuje,“ doplnil zväz v stanovisku.