Trump rozbehol v Davose Radu mieru, Zelenskyj varuje pred ústupkami Rusku

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok odcestoval z Davosu po tom, čo na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) predstavil novú Radu mieru a opäť sa vykreslil ako globálny mierotvorca, hoci jeho iniciatíva vyvoláva rozsiahlu skepsu a obavy z narušenia existujúceho medzinárodného poriadku.
Trump zároveň čelil kritike za ambiciózne plány pre povojnovú Gazu, ktorú označil za „skvelú nehnuteľnosť“, a za tlak na spojencov v súvislosti s Grónskom.
Počas pobytu v Davose sa Trump stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Obaja lídri označili rokovania za dobré, pričom Trump vyhlásil, že takmer štvorročná vojna Ruska proti Ukrajine „sa musí skončiť“.
Takmer hotové
Zelenskyj uviedol, že dokumenty pripravované s Washingtonom o ukončení vojny sú „takmer, takmer hotové“, no zároveň ostro kritizoval niektorých európskych spojencov za pomalý postup voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. „Čo chýba – čas alebo politická vôľa?“ povedal v prejave.
Trumpova Rada mieru vznikla po tom, ako prezident opakovane vyjadril frustráciu z toho, že nezískal Nobelovu cenu za mier, a obvinil Organizáciu Spojených národov (OSN) z neschopnosti riešiť globálne konflikty.
Na pódiu v Davose ju spolu s Trumpom symbolicky podporili predstavitelia a lídri 19 krajín, pričom prezident tvrdil, že ide o projekt, ktorý má potenciál stať sa jedným z „najdôležitejších orgánov, aké kedy vznikli“. Rada má podľa neho fungovať v spolupráci s OSN, no jej ambície sú oveľa širšie.
Nová koalícia ochotných
Spojené štáty oslovili s ponukou členstva v Rade mieru približne 50 krajín a Trump vyhlásil, že očakáva zapojenie asi 30 štátov. Zatiaľ účasť potvrdilo alebo avizovalo približne 35 krajín, najmä z Blízkeho východu, Ázie, Latinskej Ameriky a postsovietskeho priestoru, vrátane Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kataru, Egypta, Jordánska, Turecka, Argentíny, Maďarska či Indonézie.
Viacerí kľúčoví západní spojenci USA ako Francúzsko a Británia sa k iniciatíve nepripojili, zatiaľ čo Nemecko, Taliansko, Čína či Rusko si ponechali stanovisko otvorené.
Kushner buduje Gazu
Významná časť ceremónie v Davose bola venovaná aj plánom na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Trumpov zať Jared Kushner predstavil „master plán“ s vizualizáciami nových sídiel, hotelov a pobrežnej infraštruktúry pod názvom „Nová Gaza“.
Trump zároveň vyzval palestínske militantné hnutie Hamas na odzbrojenie v ďalšej fáze prímeria a naznačil pripravenosť rokovať aj s Iránom.
Už len Donbas
Zelenskyj potvrdil, že hlavnou nevyriešenou otázkou v rokovaniach o mieri zostáva budúcnosť východnej Ukrajiny. Rusko, ktoré okupuje približne pätinu ukrajinského územia, tlačí na plnú kontrolu Donbasu, no Kyjev varuje, že územné ústupky by len povzbudili ďalšiu ruskú agresiu.
Ukrajinský prezident zároveň vyjadril obavy, že Trumpove nedávne ambície týkajúce sa Grónska by mohli odviesť pozornosť od vojny na Ukrajine, hoci napätie sa po oznámení rámcovej dohody o budúcich rokovaniach výrazne zmiernilo.