IIHH rozhodla o budúcnosti Rusov a Bielorusov. Vrátia sa na medzinárodné ľady?

Hokejisti Ruska a Bieloruska nebudú ani v sezóne 2026/2027 súčasťou medzinárodného diania. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) totiž na základe podrobného hodnotenia rizík rozhodla, že ešte nie je bezpečný ich návrat pre nasledujúci súťažný ročník. Informuje o tom web IIHF.
Podľa federácie budú naďalej mimo kluby aj národné tímy z oboch spomenutých krajín, pretože aktuálne bezpečnostné podmienky stále neumožňujú splniť požiadavky na organizáciu turnajov zaručujúcich bezpečnosť všetkých účastníkov.
IIHF však preskúmala odporúčania Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a zváži reintegráciu mládežníckych tímov do 18 rokov z Ruska a Bieloruska do súťaží v nasledujúceho sezóne. Táto možnosť závisí od priebežného hodnotenia bezpečnostných podmienok. Ak sa riziká v najbližších mesiacoch znížia, IIHF spolu s príslušnými národnými asociáciami podporí potenciálnu reintegráciu na úrovni mládeže.
Bezpečnosť všetkých účastníkov a riadna organizácia podujatí zostávajú jasnou prioritou IIHF, ktorá musí zaistiť tieto požiadavky pre každý turnaj. Federácia bude naďalej starostlivo sledovať vývoj situácie a vykonávať priebežné analýzy bezpečnostných rizík.
Tímy z Ruska a Bieloruska chýbajú na medzinárodnom ľade od roku. Vo februári 2022 ruská armáda vojensky napadla Ukrajinu a konflikt stále trvá, pričom si vyžiadal množstvo obetí aj medzi športovcami.