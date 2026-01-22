IIHH rozhodla o budúcnosti Rusov a Bielorusov. Vrátia sa na medzinárodné ľady?

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) vyhodnotila bezpečnostné riziká a opäť odkladá návrat tímov z oboch krajín.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
MS v hokeji 2021: Rusko - Česko
Ruskí hokejoví reprezentanti oslavujú gól, ktorý strelili do českej brány počas zápasu na MS v hokeji 2021. Riga (Lotyšsko), 21. máj 2021. Foto: SITA/AP
Hokejisti Ruska a Bieloruska nebudú ani v sezóne 2026/2027 súčasťou medzinárodného diania. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) totiž na základe podrobného hodnotenia rizík rozhodla, že ešte nie je bezpečný ich návrat pre nasledujúci súťažný ročník. Informuje o tom web IIHF.

Podľa federácie budú naďalej mimo kluby aj národné tímy z oboch spomenutých krajín, pretože aktuálne bezpečnostné podmienky stále neumožňujú splniť požiadavky na organizáciu turnajov zaručujúcich bezpečnosť všetkých účastníkov.

IIHF však preskúmala odporúčania Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a zváži reintegráciu mládežníckych tímov do 18 rokov z Ruska a Bieloruska do súťaží v nasledujúceho sezóne. Táto možnosť závisí od priebežného hodnotenia bezpečnostných podmienok. Ak sa riziká v najbližších mesiacoch znížia, IIHF spolu s príslušnými národnými asociáciami podporí potenciálnu reintegráciu na úrovni mládeže.

Bezpečnosť všetkých účastníkov a riadna organizácia podujatí zostávajú jasnou prioritou IIHF, ktorá musí zaistiť tieto požiadavky pre každý turnaj. Federácia bude naďalej starostlivo sledovať vývoj situácie a vykonávať priebežné analýzy bezpečnostných rizík.

Tímy z Ruska a Bieloruska chýbajú na medzinárodnom ľade od roku. Vo februári 2022 ruská armáda vojensky napadla Ukrajinu a konflikt stále trvá, pričom si vyžiadal množstvo obetí aj medzi športovcami.

Firmy a inštitúcie: Bieloruská hokejová reprezentáciaIIHF Medzinárodná hokejová federáciaMOV Medzinárodný olympijský výborRuská hokejová reprezentácia
Okruhy tém: Vojna na Ukrajine
