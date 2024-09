Nová cyklistická nádej Slovenska žiari na MS. Chladoňová pridala k striebru aj bronz z pretekov s hromadným štartom (foto)

Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová získala bronzovú medailu v pretekoch s hromadným štartom v kategórii junioriek na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike vo švajčiarskom Zürichu.

V náročných podmienkach za hustého dažďa Chladoňová finišovala vo vedúcej trojčlennej skupinke za víťaznou Britkou Cat Fergusonovou a striebornou Španielkou Paulou Ostizovou Tacovou. Ďalšia Slovenka Sofia Ungerová skončila na 24. mieste.

Viktória Chladoňová 🇸🇰 and Paula Ostiz Taco 🇪🇸 lunge for the line in the Women Junior Road Race. The Spanish rider edges ahead to take 🥈 in a dramatic finish.

