Rusi zrejme na Ukrajinu nevypálili medzikontinentálnu balistickú strelu, Američania prišli s inou verziou

Ruská raketa, ktorou Moskva zaútočila na mesto Dnipro a podľa Ukrajincov to bola medzikontinentálna balistická strela, podľa viacerých predstaviteľov USA bola raketou stredného doletu.

Počiatočné hodnotenie USA ukazuje, že útok Kremeľ podnikol balistickou strelou stredného doletu, uviedli dvaja americkí predstavitelia oboznámení so záležitosťou, ktorí hovorili pod podmienkou zachovania anonymity. Tretí predstaviteľ USA tiež uviedol, že sa nezdá, že by išlo o medzikontinentálnu strelu.

Použiť raketu s dosahom nad 5 500 kilometrov proti svojmu susedovi nemá pre Rusko význam. Takéto rakety sú však navrhnuté tak, aby niesli atómové hlavice a ich použitie, dokonca aj s konvenčnou náložou, by slúžilo ako pripomienka ruských jadrových schopností.

Predstavitelia Veľkej Británie hneď nepotvrdili, aký druh rakety Rusko vypálilo. Hovorca premiéra Keira Starmera Dave Pares označil tieto správy za „hlboko znepokojujúce“, ale dodal, že spravodajské služby ich stále skúmajú. „Ak by to bola pravda, bol by to jednoznačne ďalší príklad vážneho, bezohľadného a eskalačného správania zo strany Ruska a slúžilo by to len na posilnenie nášho odhodlania,“ dodal.