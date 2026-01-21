Najväčší úder drogovým gangom v dejinách Európy. Polícia rozbila sieť syntetických drog

Európska polícia v stredu oznámila, že rozbila rozsiahlu sieť výrobcov syntetických drog pôsobiacu vo viacerých krajinách. Zásah označila za „najväčšiu operáciu tohto druhu v histórii“, ktorá predstavuje „masívny úder organizovanému zločinu“. Počas razií bolo zlikvidovaných 24 priemyselných laboratórií a skonfiškovaných približne tisíc ton chemikálií používaných na výrobu drog ako MDMA, amfetamín či pervitín.
„Som v tomto biznise už nejaký čas. Toto je zďaleka najväčšia operácia, akú sme kedy proti výrobe a distribúcii syntetických drog robili,“ povedal pre AFP šéf Európskeho centra pre boj proti závažnej organizovanej kriminalite v rámci Europolu Andy Kraag. Podľa neho ide o zásah, ktorý zasiahol gangy priamo do srdca ich činnosti: „Je to skutočne masívny úder organizovaným zločineckým skupinám zapojeným do obchodovania so syntetickými drogami.“
Do ročnej operácie sa zapojili policajné zložky z Belgicka, Česka, Nemecka, Holandska, Poľska a Španielska. Zadržaných bolo viac než 85 osôb vrátane dvoch hlavných organizátorov – v oboch prípadoch poľských občanov. Prvé podozrenia sa objavili už v roku 2024, keď poľská polícia zaznamenala dovoz obrovských objemov legálnych chemikálií z Číny a Indie.
Vyšetrovanie ukázalo, že látky boli následne prebaľované, nesprávne označované a distribuované po celej Európskej únii do laboratórií na výrobu drog. Väčšina zadržaných pochádza z Poľska, no do siete mali byť zapojení aj občania Belgicka a Holandska. Podľa Kraaga ide o takzvanú „stratégiu zameranú na dodávateľský reťazec“, ktorej cieľom je odrezať výrobcov drog od surovín. „Tieto zločinecké skupiny už nemajú svoje zásobovanie,“ zdôraznil.
Okrem zdravotných rizík spojených s užívaním drog polícia upozorňuje aj na širšie dôsledky – násilie, korupciu či pranie špinavých peňazí. Výroba syntetických drog má zároveň vážny dopad na životné prostredie. Počas operácie bolo zaistených viac než 120-tisíc litrov toxického odpadu. „Dnes je to zisk pre zločincov. Zajtra je to znečistenie,“ varoval Kraag.
Europol zároveň naznačil, že týmto zásahom boj nekončí. „Toto je jeden z najväčších distribútorov. Ale nie je jediný. Takže ďalej pátrame,“ odkázal Kraag. Podľa vyšetrovateľov ide len o začiatok širšej ofenzívy proti európskemu trhu so syntetickými drogami.