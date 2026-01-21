Minister financií USA vyzval Európu, aby sa v súvislosti s Grónskom vyhla unáhleným reakciám

„Prečo si jednoducho nesadnú, nepočkajú, kým sem príde prezident Trump, a nevypočujú si jeho argumenty?“ povedal Bessent.
Minister financií USA Scott Bessent. Foto: SITA/AP
Európania by sa mali vyhnúť „unáhleným reakciám“ a v Davose si sadnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby si vypočuli jeho argumenty pre získanie Grónska. Povedal to v stredu minister financií USA Scott Bessent.

„Každému poviem: zhlboka sa nadýchnite. Nemajte tento hnev a trpkosť, ktoré sme videli. Prečo si jednoducho nesadnú, nepočkajú, kým sem príde prezident Trump, a nevypočujú si jeho argumenty?“ povedal Bessent novinárom.

Americký prezident opakovane tvrdí, že USA potrebujú získať kontrolu nad Grónskom bohatým na nerasty pre rastúcu aktivitu Ruska a Číny v Arktíde. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok na stretnutí svetových politických a podnikateľských elít vyhlásila, že 27-členný blok bude v reakcii na Trumpove hrozby v súvislosti s Grónskom „neochvejný“. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sľúbil, že sa postaví proti „násilníkom“.

Bessent povedal, že vyhlásenia predstaviteľov EÚ a Francúzska sú „podnecujúce“.

„Žiadame našich spojencov, aby pochopili, že Grónsko musí byť súčasťou Spojených štátov,“ povedal šéf amerického rezortu financií.

Francúzsko v stredu vyzvalo NATO, aby v Grónsku usporiadalo cvičenie, a uviedlo, že je pripravené sa na ňom podieľať.

„Ak je toto všetko, čomu sa prezident Macron môže venovať, keď je francúzsky rozpočet v troskách, navrhoval by som mu, aby sa sústredil na iné veci pre francúzsky ľud,“ povedal Bessent.

