V prípade, že útoky ruských síl na Ukrajine budú pokračovať súčasným tempom, ukrajinskú frontovú líniu by mohol postretnúť kolaps. Ako referuje spravodajský web BBC, na túto možnosť upozornila Marina Miron, výskumníčka v oblasti obrany na Kings College London.

V období od 1. septembra do 3. novembra zabrali Rusi viac ako tisíc kilometrov štvorcových ukrajinského územia, čo naznačuje, že ruský tlak sa v ostatných mesiacoch vystupňoval. Hlavný nápor ruských útokov musia Ukrajinci znášať najmä na dvoch miestach – na kupianskom a kurachovskom fronte.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) poukázal na to, že ruské sily tento rok obsadili približne 2 700 kilometrov štvorcových ukrajinského územia, pričom vlani to bolo iba 465 kilometrov štvorcových. To je takmer šestnásobný nárast.

ISW uvádza, že Moskva v súčasnosti na Ukrajine ovláda celkovo 110 649 kilometrov štvorcových. Pre porovnanie, ukrajinské sily sa v prvom mesiaci svojej ofenzívy v Kurskej oblasti zmocnili o niečo viac ako 1 171 kilometrov štvorcových, ruské sily odvtedy získali naspäť takmer polovicu tohto územia.