Medvedev neuvažuje o zmene občianstva, ale rešpektuje to u iných ruských tenistov

Ruský tenista Daniil Medvedev vysvetlil, prečo nechce prísť o ruské občianstvo.
Daniil Medvedev
Rus Daniil Medvedev postúpil cez Francúza Quentina Halysa do 3. kola dvojhry na Australian Open v Melbourne. Foto: SITA/AP
Ruský tenista Daniil Medvedev vylúčil zmenu svojho občianstva počas aktuálne prebiehajúcej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine.

Víťaz US Open z roku 2021 uviedol, že nad tým nikdy neuvažoval, hoci viacerí ruskí tenisti tak učinili práve vzhľadom na vojnovú realitu, v ktorej sa nachádza jeho krajina.

„V skutočnosti som nikdy nezvažoval zmenu občianstva. Som toho názoru, že je dôležité, odkiaľ človek pochádza,“ vraví 29-ročný rodák z Moskvy, ktorý aktuálne postúpil do 3. kola na Australian Open v Melbourne.

Čo sa nepáčilo Kasatkinovej?

Dvanásty hráč rebríčka ATP vo dvojhre zároveň zdôraznil, že krajanov, resp. krajanky tenistky, ktoré sa vzdali ruského občianstva a reprezentujú iný štát, neodsudzuje.

V poslednom čase sa tak rozhodli napríklad Daria Kasatkinová, Anastasia Potapovová a tiež Kamila Rachimovová a Maria Timofejevová. Ako je známe Kasatkinová vymenila Rusko za Austráliu, lebo sa jej nepáčil postoj jej rodnej krajiny k lesbičkám a homosexuálom.

Tiež označila vojnu na Ukrajine za nočnú moru. Potapovová sa aktuálne stala rakúskou občiankou a Rachimovová s Timofejevovou už reprezentujú Uzbekistan.

Rešpekt a priateľstvo

„Stopercentne to rešpektujem. Je to povolené a najmä v športe sa to deje pomerne časti. Rozhodli sa tak pre niečo, čo im umožňuje ľahšie žiť, Je to ich voľba,“ uviedol Medvedev, ktorý sám nebýva v Rusku. Za svoje sídlo si uvádza Monte Carlo.

„Ešte raz to zopakujem, nič proti tomu nemám. Som s nimi kamarát, a tak to aj zostane,“ dodal Medvedev o tzv. ruských odrodilcoch.

Hrať môžu

Ako je známe na vojenskú operáciu Ruska na Ukrajine množstvo ruských športovcov doplatilo tým, že nemôžu súťažiť na medzinárodnom fóre. V tenise je situácia odlišná.

Rusi a Bielorusi majú povolené hrať tenis na najväčších svetových turnajoch, avšak bez vlajky svojej krajiny. Pri ich menách sa počas ich zápasov objavuje neutrálna biela vlajka.

