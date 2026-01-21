Medvedev neuvažuje o zmene občianstva, ale rešpektuje to u iných ruských tenistov

Ruský tenista Daniil Medvedev vylúčil zmenu svojho občianstva počas aktuálne prebiehajúcej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine.
Víťaz US Open z roku 2021 uviedol, že nad tým nikdy neuvažoval, hoci viacerí ruskí tenisti tak učinili práve vzhľadom na vojnovú realitu, v ktorej sa nachádza jeho krajina.
„V skutočnosti som nikdy nezvažoval zmenu občianstva. Som toho názoru, že je dôležité, odkiaľ človek pochádza,“ vraví 29-ročný rodák z Moskvy, ktorý aktuálne postúpil do 3. kola na Australian Open v Melbourne.
Čo sa nepáčilo Kasatkinovej?
Dvanásty hráč rebríčka ATP vo dvojhre zároveň zdôraznil, že krajanov, resp. krajanky tenistky, ktoré sa vzdali ruského občianstva a reprezentujú iný štát, neodsudzuje.
V poslednom čase sa tak rozhodli napríklad Daria Kasatkinová, Anastasia Potapovová a tiež Kamila Rachimovová a Maria Timofejevová. Ako je známe Kasatkinová vymenila Rusko za Austráliu, lebo sa jej nepáčil postoj jej rodnej krajiny k lesbičkám a homosexuálom.
Tiež označila vojnu na Ukrajine za nočnú moru. Potapovová sa aktuálne stala rakúskou občiankou a Rachimovová s Timofejevovou už reprezentujú Uzbekistan.
Rešpekt a priateľstvo
„Stopercentne to rešpektujem. Je to povolené a najmä v športe sa to deje pomerne časti. Rozhodli sa tak pre niečo, čo im umožňuje ľahšie žiť, Je to ich voľba,“ uviedol Medvedev, ktorý sám nebýva v Rusku. Za svoje sídlo si uvádza Monte Carlo.
„Ešte raz to zopakujem, nič proti tomu nemám. Som s nimi kamarát, a tak to aj zostane,“ dodal Medvedev o tzv. ruských odrodilcoch.
Hrať môžu
Ako je známe na vojenskú operáciu Ruska na Ukrajine množstvo ruských športovcov doplatilo tým, že nemôžu súťažiť na medzinárodnom fóre. V tenise je situácia odlišná.
Rusi a Bielorusi majú povolené hrať tenis na najväčších svetových turnajoch, avšak bez vlajky svojej krajiny. Pri ich menách sa počas ich zápasov objavuje neutrálna biela vlajka.