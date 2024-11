Rusi vo vojne proti Ukrajine prvýkrát použili medzikontinentálnu raketu

Rusko podľa Kyjeva v noci zaútočilo na ukrajinské mesto Dnipro medzikontinentálnou balistickou raketou. Ak by sa to potvrdilo, išlo by o prvý prípad použitia takejto rakety vo vojne proti Ukrajine.

Ukrajinské letectvo nekonkretizovalo, aký typ rakety Moskva použila, ale na komunikačnej platforme Telegram uviedlo, že ju odpálila z Astrachanskej oblasti ležiacej pri Kaspickom mori. Dodalo, že Moskva zároveň odpálila osem iných rakiet, pričom ukrajinská armáda šesť z nich zostrelila.

Útok zranil dvoch civilistov a poškodil priemyselné zariadenie a rehabilitačné centrum pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Použiť pri útoku na susednú Ukrajinu medzikontinentálnu balistickú raketu je pre Rusko zbytočne, avšak takáto raketa môže niesť jadrové hlavice a jej nasadenie by mohlo byť pripomienkou jadrových kapacít Ruska.